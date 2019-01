Video: Bokroš sa vyjadril k situácii po MS v hokeji do 20 rokov, hráči obvinenia nepotvrdili

aktualizované 7. januára 16:28

BRATISLAVA 7. januára (WebNoviny.sk) – Kapitán slovenskej hokejovej reprezentácie do 20 rokov Martin Fehérváry ani obranca Marek Korenčík priamo nepotvrdili vyjadrenia útočníkov Martina Pospíšila a Miloša Fafráka o situácii v slovenskom juniorskom tíme počas nedávno skončených MSJ v Kanade.

Slováci na nich obsadili ôsme miesto. Pospíšil počas víkendu prostredníctvom statusu na sociálnej sieti kritizoval štýl vedenia tímu, staranie sa o hráčov, prípravu taktiky, motiváciu na zápasy a mnohé ďalšie základné potreby slovenských hokejistov. „Nevedeli sme o tom, že títo hráči plánujú napísať také statusy. Či s tým súhlasíme, je ťažká otázka. Je ťažké sa o tom vyjadrovať,“ zhodli sa Fehéváry a Korenčik.

„Mohlo sa to vyriešiť nejako inak, nemali by sa také veci vynášať z kabíny, no už sa tak stalo,“ pokračoval Korenčík.

Trénera slovenskej hokejovej reprezentácie Ernesta Bokroša mrzí, že po návrate z svetového šampionátu juniorov je na pretrase takáto a nie športová téma. „Je mi ľúto, že musíme otvárať takúto tému,“ povedal Bokroš a na obvinenia z viacerých strán, že za finančnú odpletu niekedy uprednostnil niektorého hráča pred iným v súvislosti so štartom na MSJ, reagoval: „Téma korupcia. Martin Jakúbek dal dnes na internet vyjadrenie, že som od neho pred 5-6 rokmi pýtal úplatok 5 000 eur! Toto len tak nenechám, Jakúbka budú kontaktovať moji právnici. Nie a nie, nezobral som žiaden úplatok od rodiča, aby šiel na majstrovstvá sveta. Nebol mi ponúkaný úplatok, nie nestalo sa to.“

Uviedol aj to, že za takýchto okolností , keď je dennodenne atakovaný, nemá chuť pokračovať v tejto práci.