Naživo: Tretia voľba kandidátov na ústavných sudcov sa skončila, poslanci volili tajne (aktualizované)

aktualizované 21. mája 17:42

BRATISLAVA 21. mája (WebNoviny.sk) – Národná rada SR v utorok po sedemnástej hodine volila kandidátov na ústavných sudcov. Podľa viacerých názorov ústavných právnikov treba nájsť ešte rovnú desiatku kandidátov tak, aby mal prezident Andrej Kiska celkovo k dispozícii 18 mien.

V prípade, že Národná rada SR neuspeje ani v treťom kole voľby, bude sa celý proces opakovať, vrátane verejného vypočúvania. Uchádzači musia získať nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných poslancov, najmenej však 39.

Na Ústavnom súde SR v súčasnosti chýba obsadiť šesť miest z trinástich. Košická inštitúcia má tiež nového predsedu, ktorým sa stal advokát Ivan Fiačan. Jeho zástupcom je bývalý predseda Okresného súdu v Galante Ľuboš Szigeti. Nie je na teraz zrejmé, či sú vládne strany definitívne dohodnuté na konkrétnych menách.

Aj Smer-SD preferoval tajnú voľbu

V tretej voľbe sa o dôveru poslancov uchádza dovedna 24 kandidátov a kandidátok. Väčšina z nich už celý proces absolvovala v predošlých dvoch voľbách.

Kandidáti na ústavných sudcov – tretia voľba O miesto na Ústavnom súde SR zabojujú sudcovia, prokurátori, právnici, advokáti, notári, exekútori či bývalí politici. Opakovane dal súhlas so svojou nomináciou exšéf strany Sieť Radoslav Procházka, nováčikmi sú Patrik Palša, Vieroslav Júda a Monika Jurčová. Okrem nich kandidujú Pavol Boroň, Katarína Čechová, Ladislav Duditš, Anton Dulak, Libor Duľa, Michal Ďuriš, Dagmar Fillová, Boris Gerbery, Martina Jánošíková, Eva Kováčechová, Štefan Kseňák, Michal Matulník, Peter Melicher, Soňa Mesiarkinová, Edita Pfundtner, Zuzana Pitoňáková, Peter Straka, Robert Šorl, Marek Tomašovič a Martin Vernarský.

Utorňajšia voľba v parlamente bola tajná, rozhodli o tom predpoludním poslanci hlasovaním. Tajnú voľbu preferovala opäť aj najväčšia koaličná strana Smer-SD, čo je podľa jej poslancov základom pre úspešné zvolenie ďalších kandidátov.

Podľa Žitňanskej je koho voliť

Poslanec Ondrej Dostál (SaS) v utorok v parlamente adresoval výzvu kolegom, aby nedopustili ďalšiu voľbu kandidátov na ústavných sudcov na júnovej schôdzi.

„Chcem apelovať na všetkých poslancov, pretože potrebujeme doplniť chýbajúcich sudcov na Ústavnom súde SR, už to neodkladajme,“ dodal s tým, že ústavný súd je od februára nefunkčný. „Na to, aby plénum ústavného súdu rozhodlo, musí súhlasiť všetkých sedem sudcov. Stačí, že jeden nepríde, napríklad pre chorobu a plénum nie je uznášaniaschopné. Na ústavnom súde chýba takmer polovica sudcov,“ uviedol Dostál.

Podľa Dostála by mali poslanci pri voľbe prejaviť rešpekt voči ľuďom, ktorí sa o post ústavného sudca uchádzajú. „Viacerí z nich už majú za sebou tri vypočutia. Len traja sú úplne noví. Je dobré, že sme do zákona doplnili inštitút verejných vypočutí. Dnes vieme o ľuďoch, ktorí sa chcú stať ústavnými sudcami oveľa viac, ako o tých v minulosti. Ale už stačilo. Je nedôstojné, ak záujemcov vystavíme tomu, že štvrtýkrát budú hovoriť o tom, prečo sa chcú stať sudcami ústavného sudu a my im budeme musieť štvrtýkrát klásť otázky,“ vysvetlil s tým, že trikrát a dosť by v tomto prípade malo platiť. Opozičný poslanec v pléne apeloval na vládne strany, aby pri výbere kandidátov počúvali svojich poslancov, ktorí sú členmi ústavnoprávneho výboru.

Bývalá ministerka spravodlivosti a nezaradená poslankyňa Lucia Žitňanská tvrdí, že je hrubá neúcta voči kandidátom, navrhovateľom kandidátov, inštitúcii a ľuďom, že NR SR nezvolila dostatočný počet kandidátov. „Je koho voliť a je to naša povinnosť,“ dodala.

Výzva SaS koaličným stranám

Poslanci koaličných strán ešte pred utorňajšou voľbou reflektovali na výzvu strany Sloboda a Solidarita (SaS) a v pondelok popoludní sa zúčastnili na rokovaní o voľbe ústavných sudcov. Agentúru SITA o tom informoval hovorca SaS Róbert Buček.

Za Smer-SD sa zúčastnil podpredseda parlamentu Martin Glváč, za SNS predseda poslaneckého klubu Tibor Bernaťák a za Most-Híd Tibor Bastrnák, tiež predseda poslaneckého klubu. Liberálov reprezentovali predsedníčka poslaneckého klubu Natália Blahová a člen ústavnoprávneho výboru Ondrej Dostál. Zástupcovia ostatných opozičných strán sa na stretnutí nezúčastnili.

„Oceňujeme, že zástupcovia koaličných strán si našli čas na rokovanie o tejto mimoriadne dôležitej téme,“ uviedla poslankyňa Blahová. „Vyjasnili sme si vzájomné stanoviská a dohodli sme sa, že v utorok na obed sa po rokovaniach jednotlivých poslaneckých klubov spolu opäť stretneme a povieme si, ako ďalej,“ dodala.

„Rokovania sú o tom, ktorí kandidáti by boli prijateľní pre koalíciu aj opozíciu. My máme predstavu, kto sú tí vhodní uchádzači, ktorí by mohli byť zvolení za kandidátov,“ uviedol poslanec NR SR a tímlíder SaS pre spravodlivosť Alojz Baránik a doplnil, že SaS opäť pristúpi k voľbe zodpovedne a spraví všetko pre to, aby bol Ústavný súd SR po najbližšej voľbe plne funkčný.

