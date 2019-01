Názov Macedónska sa nepodarilo zmeniť, premiér v parlamente nezískal dostatok hlasov

SKOPJE 11. januára (WebNoviny.sk) – Macedónskemu premiérovi sa vo štvrtok nepodarilo získať dostatočný počet hlasov poslancov na dokončenie ústavnej zmeny súvisiacej s premenovaním krajiny na Republiku Severné Macedónsko, čím by zároveň vyriešili dlhoročný spor s Gréckom. Zoran Zaev novinárom v Skopje povedal, že nezískal požadované dve tretiny hlasov 120-členného parlamentu.

Hlasovanie skomplikovala strana zastupujúca najpočetnejšiu menšinu v krajine – Albáncov. Tí majú problém s plánovaným ústavným označením „macedónske občianstvo“ a namiesto neho žiadajú názov „občania Republiky Severné Macedónsko“, čím podľa nich ochránia identitu 2,1 milióna etnických Albáncov. Premiér vyhlásil, že označenie „macedónske občianstvo“ je kľúčové v dohode s Gréckom.

Pred budovou parlamentu už druhý deň protestovali stovky podporovateľov opozície, ktorí žiadajú predčasné voľby a rozpustenie parlamentu.

Grécko nesúhlasí s názvom Macedónsko okrem iného preto, že sa rovnako volá jeden z gréckych regiónov. Gréci sa preto obávajú, že krajina s takýmto menom by si mohla robiť územné nároky na grécky región a tiež sa snažiť „prisvojiť si“ odkaz historického kráľovstva Macedónsko, ktorého väčšia časť sa nachádzala na území dnešného Grécka. Zažehnanie sváru by navyše malej balkánskej krajine otvorilo dvere do Európskej únie a NATO.