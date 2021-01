NBÚ pri udelení previerky Lipšicovi neporušil zákon, kontrolný výbor nenašiel žiadne pochybenia

Národný bezpečnostný úrad (NBÚ) pri udelení previerky Danielovi Lipšicovi neporušil zákon a previerku vykonal v štandardnej lehote. Na svojom štvrtkovom rokovaní to jednohlasne konštatoval Osobitný kontrolný výbor Národnej rady SR (NR SR) na kontrolu činnosti NBÚ. Ako uviedol predseda výboru Martin Beluský (ĽSNS), výbor preveril všetky dokumenty od žiadosti na udelenie previerky, cez vyjadrenia najrôznejších orgánov až po samotné vypočúvanie Lipšica.

Beluský má výhrady voči samotnej žiadosti o udelenie previerky. „Daniel Lipšic nemohol sám požiadať o previerku, preto o ňu požiadalo ministerstvo práce, teda minister Milan Krajniak (Sme rodina). To by bolo v poriadku, keby o tom minister Krajniak nezavádzal. Podľa neho o previerku požiadal preto, lebo si chcel Lipšica zobrať ako poradcu, ktorý sa mal údajne oboznamovať s utajovanými informáciami,” povedal opozičný poslanec a dodal, že by to nebolo možné, pretože Lipšic je advokát a v zmysle zákona, ak by vstúpil do pracovno-právneho vzťahu, musel by si advokáciu pozastaviť.

„Potom by nemohol nikoho zastupovať na súdoch a de facto by ako advokát skončil. Ak by ho chcel minister Krajniak zobrať ako dodávateľa služieb, musel by jeho služby najprv obstarať a nie predpokladať, že takúto súťaž vyhrá práve Lipšic,” vysvetlil.

Advokát Daniel Lipšic je jedným z kandidátov na post špeciálneho prokurátora. Bezpečnostnú previerku získal v decembri 2020, NBÚ mu ju udelil na žiadosť ministra práce Milana Krajniaka. Bezpečnostná previerka na stupeň Prísne tajné je podľa zákona podmienkou pre uchádzača o funkciu špeciálneho prokurátora.