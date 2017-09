Neapol má charakter, tvrdí Hamšík, ktorý s tímom prepisoval históriu Serie A

TURÍN/NEAPOL 24. septembra (WebNoviny.sk) – V najvyššej talianskej futbalovej súťaži Serie A premiérovo v histórii nastala situácia, že dve mužstvá dokázali naplno zabodovať v úvodných šiestich kolách.

Spomenutú bilanciu si momentálne môžu užívať futbalisti SSC Neapol a Juventusu Turín.„Partenopei“ v sobotu popoludní triumfovali 3:2 na ihrisku nováčika SPAL 2013, úradujúci šampión z Turína následne s prehľadom zvládol mestské derby proti tímu FC (4:0).

Ukázali svoju silu

„Zápas patril k najťažším v tejto sezóne. Spal hral výborne, no my sme opäť ukázali svoju silu. Tím má aj veľký charakter, keď dokázal otočiť duel. Stalo sa to už tretíkrát v tejto sezóne,“ uviedol po stretnutí slovenský kapitán Neapola Marek Hamšík prostredníctvom svojej oficiálnej stránky.

Skóre stretnutia vo Ferrare otvorili prekvapivo domáci gólom Pasquala Schiattarellu v 13. min, už o minútu neskôr vyrovnal Lorenzo Insigne. V 72. min poslal „Partenopei“ do vedenia José Callejón. O šesť minút vyrovnal Federico Viviani. Definitívnu podobu výsledku stanovil v 83. min po peknom sóle alžírsky obranca Neapola Faouzi Ghoulam.

Skvelý štart

„Tešíme sa zo skvelého štartu do súťaže. Sme však ešte na začiatku sezóny, musíme ísť od zápasu k zápasu. Už najbližšie nás čaká veľmi ťažký duel, zápas Ligy majstrov proti Feyenoordu. Potrebujeme naplno zabrať a získať tri body,“ dodal Hamšík, ktorý na ihrisku pobudol do 61. min.

Neapolčanov po zápase mrzelo akurát zranenie poľského útočníka Arkadiusza Milika. Dvadsaťtriročnému odchovancovi klubu Rozwój Katovice hrozí druhý rok po sebe operácia kolena. Rovnaký úraz utrpel aj v úvode minulej sezóny. Ako referuje oficiálne twitterové konto neapolského klubu, podrobnejšie informácie ohľadne Milikovho zdravotného stavu budú známe po pondelkových vyšetreniach na klinike v Ríme.