Neapol rieši prípadné odchody Hamšíka a Jorginha, ale Ancelotti a De Laurentis nemajú rovnaký názor

NEAPOL 31. mája (WebNoviny.sk) – Futbalový Neapol hodlá preskupiť svoje rady v strede poľa a hľadá možnosti ako to dosiahnuť.

Podľa talianskych médií sú na lane vicemajstra Serie A viacerí hráči vrátane Slováka Stanislava Lobotku, Španiela Fabiána Ruiza, ale aj Čiľana Artura Vidala.

Športový riaditeľ Cristiano Giuntoli rozhodil siete, lebo ráta s možnosť odchodu dvoch hráčov základnej zostavy – Jorginha a kapitána Mareka Hamšíka.

Ancelotti chce do tímu skúsenosti

Zatiaľ čo prezident Aurelio De Laurentiis preferuje príchod mladých perspektívnych hráčov, nový tréner „Partenopei“ Carlo Ancelotti by rád do tímu dostal viac skúseností.

„Neapol už začal rozhovory s Betisom Sevilla o jej klenote 22-ročnom Ruizovi, ktorý uzavrel sezónu s troma gólmi a šiestimi asistenciami v La Lige. Betis ho ponúka minimálne za 30 miliónov, ale Neapol chce vyjednať dostupnejšiu cenu. Taliani zamerali pozornosť aj do Viga na Slováka Lobotku, 23-ročný centrálny stredopoliar je však príliš drahý, 50 miliónov, čo požadujú Španieli, je vysoká suma. Vyzerá to tak, že Neapol má v strede poľa dva pevné body pre novú sezónu – Allana a Zieliňského, no reálne môže stratiť Jorginha. Ponuka za neho z Manchestru City už dorazila do Neapola, na ťahu sú Taliani. Manchester by bola zrejme neodolateľná destinácia. Pre Neapol hypoteticky prichádza do úvahy aj Vidal, to v prípade, žeby Marek Hamšík odišiel do Číny. Jednou z možností je aj príchod Simoneho Verdiho z Bologne, ale o toho majú záujem aj v Interi Miláno a AS Rím,“ zamysleli sa na portáli metropolisweb.it.

Hamšík má zmluvu do júna 2020

Majiteľ SSC Neapol Aurelio De Laurentiis sa už vyjadril na tému prípadného odchodu Hamšíka do Číny. Podľa webu Football Italia povedal, že kapitána tímu lacno nepustí. „Je to na ňom, či chce odísť, ale nikomu nebudem dávať zľavu. Pýtal som sa ho, kam ideš? Toto je tvoj domov,“ uviedol De Laurentiis.

Marek Hamšík má v Neapole platnú zmluvu do konca júna 2020. Napriek tomu sa tesne po skončení sezóny objavili informácie o tom, že by mohol odísť za lepšími finančnými podmienkami do čínskej najvyššej súťaže. V meste pod Vezuvom pôsobí slovenský futbalista od roku 2007, s klubom dvakrát získal Taliansky pohár a raz Taliansky superpohár. V ostatných rokoch Neapol pravidelne dýcha na chrbát majstrovskému Juventusu Turín.