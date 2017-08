Neberte príliš veľa drog a nepite veľa alkoholu, odkazuje Liam Gallagher svojim fanúšikom

BRATISLAVA 30. augusta (WebNoviny.sk) – Anglický spevák Liam Gallagher odporučil fanúšikom a fanúšičkám, aby nepili veľa alkoholu a nebrali príliš veľa drog. Niekdajší líder už nefungujúcej kapely Oasis tak urobil v rozhovore pre britský denník Daily Star.

Počas života spravil veľa chýb

„V súkromnom živote som urobil niekoľko chýb, dva razy som sa oženil a ublížil som mojím deťom. Takže moje osobné odporúčanie je, neberte príliš veľa drog a nepite veľa alkoholu. Mali by ste s tým prestať, lebo vás to dostane do rôznych situácií. Musím však povedať, že celkovo som šťastný, ako to všetko prešlo a ako to pokračuje. Som dobrý človek a mám dobrý život. Rock’n’roll je na mňa dobrý,“ povedal 44-ročný interpret.

Liam Gallagher sa preslávil ako spevák spomínanej kapely Oasis, s ktorou vydal albumy Definitely Maybe (1994), (What’s The Story) Morning Glory? (1995), Be Here Now (1997), Standing On The Shoulder Of Giants (2000), Heathen Chemistry (2002), Don’t Believe The Truth (2005) a Dig Out Your Soul (2008).

Nezhody s bratom viedli k rozpadu skupiny

Činnosť skupiny však už od začiatku sprevádzali ostré a otvorené spory medzi ním a jeho starším bratom Noelom, ktoré napokon v auguste 2009 viedli k jej rozpadu.

Noel následne založil kapelu Noel Gallagher’s High Flying Birds. Liam s ostatnými členmi Oasis zas skupinu Beady Eye, ktorá stihla uviesť na trh dve štúdiovky – Different Gear, Still Speeding (2011) a BE (2013), no v októbri 2014 ukončila činnosť. V piatok 6. októbra plánuje vydať debutový sólový album As You Were.

Informácie pochádzajú z webstránky www.femalefirst.co.uk a archívu agentúry SITA.