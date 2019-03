Nebudem váhať vetovať návrhy zákonov škodiacich slobode slova, vyhlásil prezident Kiska

RATISLAVA 5. marca (WebNoviny.sk) – Pamiatke novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej, následnej zmene v spoločnosti, úlohe médií, slobode slova či legislatívnym návrhom pre médiá sa vo svojom prejave na konferencii o slobode médií v utorok venoval prezident Andrej Kiska.

Slovensko sa dostalo do hlbokej krízy

Pripomenul, že po vražde sa Slovensko dostalo do hlbokej krízy a ešte sa z nej nedostalo. Udalosti, ktoré sa stali, nás prinútili zamyslieť sa nad sebou, povedal prezident, presvedčený, že Slovensko do roku 2019 vstúpilo silnejšie a odhodlanejšie. Zároveň avizoval, že ako prezident nebude váhať vetovať zákon, ktorý by obmedzil slobodu novinárov.

„Demokracia nepozná finálne víťazstvo alebo porážku. Je to práca, je to proces a máme veľa práce pred sebou – nielen na Slovensku, ale všade na svete,“ povedal Kiska.

„Nepriatelia slobody tlače nie sú porazení, naopak, sú ešte odvážnejší a vidíme, že rastú protidemokratické emócie v spoločnosti,“ pokračoval Kiska vo svojom príhovore a venoval sa aj tzv. fake news, čiže falošným správam a dezinformáciám.

Vlna fake news

„Tradičné médiá už nie sú jedinými strážcami pravdivých informácií. Vidíme, že aj mnohí politici využívajú vlnu fake news,“ upozornil prezident s tým, že dodržiavanie demokratických princípov si vyžaduje úsilie. Nezávislých a kriticky zmýšľajúcich novinárov potrebuje podľa neho spoločnosť viac než kedykoľvek pred tým.

„Bez ohľadu na to, akým problémom čelíme, profesionálna žurnalistika musí byť vždy súčasťou riešenia, keďže kontrola faktov sa nedá nahradiť ničím iným,“ domnieva sa hlava štátu. Slobodná tlač musí kontrolovať politikov, proti dezinformáciám neexistuje univerzálny čarovný prútik, dá sa voči nim bojovať len starou dobrou novinárčinou.

Kiska v prejave pripomenul aj legislatívne snahy ovplyvniť či oslabiť prácu novinárov, zhoršiť mediálne prostredie a naštrbiť dôveru v médiá. „Sú návrhy zákonov, ktoré chcú oslabiť novinársku obec. Ako prezident nebudem váhať vetovať takéto zákony,“ prisľúbil Kiska. Vyzval na podporu a ochranu slobodnej žurnalistiky.

Novinári riskujú svoje životy

Účastníkom utorkovej konferencie sa prihovoril aj šéf Európskej asociácie vydavateľov novín a časopisov ENPA (European Newspaper Publishers‘ Association) Valdo Lehari Jr. Podľa neho novinári už od čias Martina Luthera riskujú svoje životy, svoj príjem, a to len pre jedno – aby prispeli k slobode prejavu. Lehari ocenil Kiskov prejav a snahu bojovať za slobodu novinárskej práce.

„Je smutné, že politici verbálne napadajú novinárov. Deje sa to nielen v Ankare, Bielom dome a Moskve, ale dokonca aj tu či v Nemecku. Útok na novinárov je útokom na slobodu tlače a je to vyjadrením útoku na demokraciu,“ pokračoval Lehari.

Žurnalistika je podľa neho o kladení otázok, pozornom počúvaní a zodpovedaní otázok. Tak sa dá podľa neho bojovať proti fake news. Zároveň verí, že nová európska smernica o autorských právach môže novinárom pomôcť a verí, že ju slovenskí europoslanci podporia.

Konferencia sa koná pri príležitosti prvého výročia zavraždenia novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Hlavnou témou konferencie sú diskusia o tom, ako povzbudiť a posilniť novinárov, aby aj naďalej pracovali kriticky a nezávisle.