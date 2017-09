Nečaká nás nič jednoduché, tvrdí Miroslav Stoch pred pražským derby Slavie a Sparty

PRAHA 16. septembra (WebNoviny.sk) – V nedeľu sa odohrá 288. derby pražských futbalových „S“ – Sparty a Slavie. Predstaví sa v ňom hneď niekoľko slovenských futbalistov, medzi nimi aj Miroslav Stoch na strane domácej Slavie a Lukáš Štetina, ktorý pôsobí v Sparte.

Vyhecovaný šláger

„S Lukášom sa dobre poznáme, no na ihrisku sme sa ešte nikdy nestretli. Pevne verím, že to príde práve v derby. Ani jedného z nás nečaká nič jednoduché, to si treba povedať otvorene. Bude to vyhecovaný šláger, pred vypredaným hľadiskom a bol by som najradšej, ak by sme v ňom získali tri body,“ uviedol pre stránku svojej zastupiteľskej agentúry Football Service Agency Stoch, ktorý posilnil úradujúceho českého majstra v letnom prestupovom období.

Pravda leží na ihrisku

Obranca Štetina tiež prišiel do tímu svojho zamestnávateľa v lete, Sparta ho získala z Dukly Praha. „Čaká nás tradičné derby, ktoré je iné ako bežné ligové zápasy. Všetci sme odhodlaní u nášho súpera uspieť, bude plno ľudí, dobrá atmosféra, takže máme sa na čo tešiť. Pravda leží na ihrisku, kto bude lepší, nech zvíťazí. Ja verím, že to budeme my,“ povedal dvadsaťšesťročný stopér.

Sparťania pred derby získali v šiestich dueloch jedenásť bodov, ich najbližší súper o bod viac.