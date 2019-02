Nechápem, čo predviedla Peťa v zjazde, ale medailu si zaslúžila. Teší sa z úspechu otec Vlhovej

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 9. februára (WebNoviny.sk) – Hrdý otec Igor Vlha bol naživo takmer pri všetkých úspechoch svojej dcéry, ale jej cestu za striebrom v alpskej kombinácii na svetovom šampionáte v Aare si pozrel len na diaľku prostredníctvom televíznej obrazovky. Pracovné povinnosti mu zatiaľ nedovolili vycestovať do Švédska.

„Prežívam to normálne. Ako povedal tréner Livio Magoni, aj mňa zaujíma najmä postavenie v celkovom hodnotení Svetového pohára, kde je Petra zatiaľ druhá. Som však zo striebornej medaily šťastný,“ uviedol Igor Vlha pre denník Šport.

Prejav v zjazde bol excelentný

Pozitíva vidí najmä v enormnom nasadení a výbornom výsledku zjazdovej časti kombinácie. Práve ôsma priečka zo zjazdu bola skvelý základ následného posunu do boja o titul majsterky sveta, ktorý Vlhová prehrala len o 3 stotinky so švajčiarskou obhajkyňou Wendy Holdenerovou.

„To, čo predviedla Peťa v zjazde, tak tomu až nerozumiem. Asi sa máme pripraviť na to, že bude v zjazdoch štartovať častejšie. Istota v skokoch, zabalenie v zjazdovom postoji, nasadenie… Peťa si medailu zaslúžila, jej prejav v zjazde bol excelentný,“ rád skonštatoval Vlha.

Na pripomenutie, že ide o historicky prvú medailu v individuálnej disciplíne pre slovenské zjazdové lyžovanie na majstrovstvách sveta, Vlha podotkol.

„Gratulujem Peti aj celému tímu. Neviem, či to môžem úplne nazvať míľnik v slovenskom lyžovaní, pretože toto nie je slovenské lyžovanie. Toto je súkromný tím Vlha, pretože keby som mal ísť v líniách slovenského lyžovania, tak sme niekde dolu…“

Trénerovi veľmi dôveruje

Veľkú zásluhu na Vlhovej výkonnostnom raste má jej taliansky tréner. A Vlha má na neho len slová chvály. „Livio Magoni je mág. Je tvrdý, v niektorých chvíľach si však hovorím, že to tak zrejme má byť. Vie, čo robí a absolútne mu do toho nezasahujem. Ja riešim financie a logistiku. Neviem prečo, ale veľmi mu dôverujem. Petin prejav v zjazde zrejme napovedá aj niečo do budúcnosti,“ naznačil Vlha.

Pri ďalších dvoch súťažných vystúpeniach jeho dcéry na MS 2019 by už mal byť osobné prítomný. Teší sa najmä na obrovský slalom. „Petru veľmi rád sledujem v obrovskom slalome. Vyžívam sa v jej oblúkoch. V tejto disciplíne však môže zaútočiť na medailu aj desať dievčat. Ak to dcére vyjde, budeme králi,“ dodal I. Vlha pre Šport.

