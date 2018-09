Nechceli sme Polgárovi pokaziť rozlúčku s kariérou, tvrdí kapitán Spartaka Godál po výhre v Rači

BRATISLAVA 6. septembra (WebNoviny.sk) – Futbalisti majstrovskej Trnavy vo štvrtok na pôde lídra bratislavskej skupiny III. ligy FK Rača schuti zastrieľali. Zverenci českého trénera Radoslava Látala v 3. kole Slovnaft Cupu 2018/2019 zvíťazili u súpera vysoko 9:0.

Nemali sme nárok na lepší výsledok

Hetrikom sa prezentoval rakúsky futbalista Fabian Miesenböck, dvakrát skóroval Gruzínec Davit Skhirtladze a raz boli úspešní Marek Bakoš, Boris Godál, Oliver Janso a Senad Jarovič. V domácich farbách sa s hráčskou kariérou lúčil 42-ročný kapitán Peter Polgár, ktorý v minulosti nosil kapitánsku pásku aj v Slovane Bratislava.

„Darmo, z našej strany tam bol obrovský rešpekt. Hráči nešli do súbojov tak, ako sme si v šatni povedali. Jedna vec je to, čo si povieme v šatni, druhá zasa, čo z toho dokážeme ukázať na ihrisku. Z našej strany to bolo veľmi ustráchané. Myslel som si, že viac potrápime súpera. Ale tentoraz sme nemali nárok na lepší výsledok,“ povedal po stretnutí rodák z Bernolákova.

Konečne sme si schuti zastrieľali

Okrem Slovana hral Polgár aj v bratislavskom Interi či v neďalekom Senci. A práve odtiaľ si ho pamätá kapitán Trnavy Boris Godál. „Konečne sme si schuti zastrieľali, lebo doteraz sa nám v lige nedarilo premieňať šance. Dúfam, že niektoré vydarené akcie, ktoré sme dnes predviedli, prenesieme aj do ligy. Musíme priznať, že dnes sme mali za súpera mužstvo, ktoré hralo proti nám s veľkým rešpektom. Preto sme si mohli vyskúšať niektoré veci a v závere aj trochu zvoľniť tempo,“ konštatoval líder majstrovskej Trnavy.

„Počas zápasu som si spomenul, že minulý rok sme v 1. kole pohárovej súťaže zvíťazili v Jarovciach 10:0, takže sme opäť boli blízko tomu istému výsledku. Prečo sme Rači nedali tiež desiatku? Nechceli sme Peťovi Polgárovi pokaziť rozlúčku s kariérou. Petra si pamätám z Interu či Senca, má za sebou skvelú kariéru. Vždy to bol férový a sympatický chlap. Želám mu, aby sa mu darilo v ďalšom živote. Verím, že s futbalom nekončí definitívne, že svoje bohaté skúsenosti odovzdá svojim nasledovníkom,“ pokračoval Godál a pre agentúru SITA doplnil: „Tréner nám pred zápasom pripomínal, aby sme loptu nedržali dlho pri nohe, aby pri súbojoch nedošlo k zbytočnému zraneniu. Zdôraznil nám tiež, že musíme byť koncentrovaní na dianie na ihrisku, aby sme nerozšírili našu maródku, lebo momentálne máme v mužstve veľa zranených hráčov. A tiež nám povedal, že žiadneho súpera nemôžeme podceniť, aby sa nám to nevypomstilo. Aby sme sa so súperom nemuseli dlho trápiť.“