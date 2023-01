Nedajte sa oklamať nepoctivými politikmi, varuje Remišová pred referendom

Nedajte sa oklamať nepoctivými politikmi. Týmito slovami varuje na sociálnej sieti vicepremiérka a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová (Za ľudí) dôchodcov pred blížiacim sa referendom.

Fico a jeho klony

„Politici Smeru a Hlasu vás používajú len vtedy, keď vás potrebujú, aby ste zahlasovali. Zahlasovali vo voľbách alebo v referende, ktoré bude stáť milióny zbytočne vyhodených eur,“ píše ďalej šéfka vicepremiérka.

Pripomenula, že najväčšia organizácia dôchodcov – Jednota dôchodcov na Slovensku (JDS), ktorá by mala byť nepolitická, vyzvala dôchodcov, aby sa zúčastnili Ficovho referenda za predčasné voľby, zabezpečili úspešnosť referenda, a teda čo najskorší návrat Fica a jeho klonov.

Vyšetrovanie najväčších zlodejín

Podľa Remišovej politici Hlasu a Smeru chcú, aby im práve dôchodcovia pomohli vrátiť sa k moci, aby mohli zastaviť všetky spravodlivé procesy a vyšetrovania ich najväčších zlodejín. „A keď zahlasujete, opäť sa na vás vykašľú, tak ako sa vykašlali dlhých 12 rokov. A zas si spomenú, len keď vás budú potrebovať, aby ste im zahlasovali,“ pridáva šéfka strany Za ľudí.

„Všetci sme zodpovední za to, akú krajinu necháme našim deťom. Či to bude krajina, ktorú politici Smeru drancujú a vykrádajú, alebo Slovensko, kde spravodlivosť a zákon platí pre každého rovnako, kde má každý šikovný človek príležitosť byť úspešným, kde poctivá práca je odmenená a zlodejina potrestaná. Ďakujem vám za všetko, čo ste pre Slovensko urobili, no mrzí ma, že organizácia, ktorá by mala byť nepolitická volá po návrate tých politikov, ktorí najviac uškodili Slovensku a aj dôchodcom,“ napísala v závere Veronika Remišová.