Opitý 38-ročný šofér havaroval v stredu ráno pri Rimavskej Sobote. Ako informovala banskobystrická krajská polícia, na mokrej ceste prešiel do protismeru, zišiel z cesty do priekopy a narazil do svahu.

Auto sa cez strechu prevrátilo a vyhodilo ho späť na cestu, kde zostalo prevrátené na pravom boku. Vodičovi pri dychovej skúške na alkohol namerali 1,23 promile. Vodič sa pri nehode ľahko zranil. Poverený príslušník ho obvinil z ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.