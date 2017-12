Aktualizované: Negatívna séria Slovana stále trvá, bod nezískal ani s Ladou

aktualizované: 20. decembra 2017, 22:00

BRATISLAVA 20. decembra (WebNoviny.sk) – Hráči Slovana Bratislava v stredu opäť nezískali v Kontinentálnej hokejovej lige (KHL) ani bod, pred vlastnými fanúšikmi podľahli Lade Togliatti 2:4. Zverenci trénera Eduarda Zankovca už ťahajú šnúru siedmich duelov bez bodu, vyrovnali tak vlastný negatívny rekord zo záveru základnej časti sezóny 2014/2015.

Po bezgólovej prvej tretine Slovan prehrával od 30. min gólom Sergeja Soina, no vzápätí vyrovnal Simon Després a odklial strelecké suchoty bratislavského tímu po 117:49 min. Potom poslal hostí do vedenia Vladimir Žurovľov a na 1:3 z pohľadu Slovana upravil Alexander Nesterov. Súboj neskôr zdramatizoval Lukáš Kašpar, no Slovan už nevyrovnal a inkasoval štvrtý gól od Kirilla Kapustina.

Po strede má bratislavský klub na svojom konte 40 bodov a v tabuľke Západnej konferencie mu patrí predposledná 12. pozícia. Na ôsmu priečku Spartaka Moskva, ktorá zaručuje prienik do play-off, strácajú „belasí“ 21 bodov. Šanca na postup do vyraďovacej časti je v prípade bratislavského klubu už len v rovine teórie.

Slovan sa najbližšie predstaví v sobotu 23. decembra opäť doma proti Avtomobilistu Jekaterinburg.

KONTINENTÁLNA HOKEJOVÁ LIGA

streda

HC Slovan Bratislava – Lada Togliatti 2:4 (0:0, 1:2, 1:2)

Góly: 32. Després (Štěpánek), 52. Kašpar (Řepík) – 30. Soin (Belousov, Bočarov), 37. Žuravľov (A. Streľcov), 51. Nesterov (Soin, Mistrjukov), 60. Kapustin (J. Novotný)

Vylúčení: 4:3 na 2 min, navyše: 60. Nesterov (Lada) 10 min za nešp. správanie, presilovky: 1:1, oslabenia: 1:0, rozhodovali: Gamalej (Rus.), Odiňš (Lot.) – Golovľov, Černyšov (obaja Rus.), 6462 divákov

Zostavy:

Slovan: Štěpánek – Meszároš, Sersen, T. Voráček, Švarný, Ebert, Bačík, Després – Kašpar, Colby Genoway, Z. Boychuk – J. Mikúš, Réway, Buchtele – Řepík , Ščerbatov, Skalický – Marek Hecl, Sádecký, Marek Sloboda

Togliatti: Krasotkin – Charles Genoway, D. Ježov, D. Vorobjov, Ďakov, Kirillov, Kostromitin, Morenec – Harper, J. Novotný, Kapustin – Bočarov, Zernov, Belousov – Mastrjukov, Soin, Nesterov – A. Streľcov, V. Streľcov, Žuravľov

I. TRETINA

V úvode stretnutia bol aktívnejší Slovan, no nedarilo sa mu dostať sa do zakončenia. Nepomohla mu ani presilovka v polovice prvej tretiny, počas ktorej domáci nič nevymysleli. Na prelome dvoch tretín sa Slovan ubránil početnej výhode súpera.

II. TRETINA

V 27. min sa do sľubnej šance dostal Kašpar, ale gólman Krasotkin bol pripravený. Na opačnej strane nezaváhal Štěpánek pri pokuse Mastrjukova. Nestačil však na pokus Soina v 30. min počas vylúčenia Réwaya, kapitán hostí do bránky Slovana tečoval strelu Belousova.

Streleckú mizériu Slovana po 117:49 min odklial v 32. min obranca Després, ktorý si v početnej výhode nakorčuľoval k bránke súpera po pravej strane a ponad rameno Krasotkina vyrovnal na 1:1. „Belasí“ od 37. min opäť prehrávali, keď Žuravľov z pravého kruhu prestrelil domáceho brankára. V záverečných sekundách druhej tretiny obranca Ebert neprekonal gólmana hostí.

III. TRETINA

Na začiatku tretieho dejstva po individuálnej akcii nepochodil hosťujúci Kirillov, v 51. min však Nesterov poslal Ladu do dvojgólového vedenia úspešnou exekúciou prečíslenia so Soinom. Za domácich potom duel zdramatizoval gólom vo vlastnom oslabení Kašpar úspešným únikom. V závere stretnutia hral Slovan bez brankára a hostia pridali aj štvrtý gól zásluhou Kapustina.

Hlasy:

Eduard Zankovec (tréner Slovana): „Chyby, ktoré sme spravili, súpera dostávali do prečíslení, ktoré využíval. To bolo rozhodujúce. Nie všetci hráči hrajú srdcom a na ľade preto nedokážu odovzdať maximum.“

Artis Abols (tréner Lady): „Bol to vyrovnaný zápas, v ktorom sme sa sústredili na dobré bránenie a aj keď sa Slovan dostal späť do zápasu, tak sme si pozornou hrou v defenzíve ustrážili zisk troch bodov.“

Lukáš Kašpar (útočník Slovana): „Vytvárame si šance, ale nepremieňame ich. V prvej tretine sme nehrali dobre, potom sme to zlepšili a mali sme aj gólové príležitosti, no žiaľ sme prehrali. Prehrali sme už sedem zápasov po sebe.V v ďalších musíme veľa strieľať, keďže sa nám nedarí dávať góly. Musíme to zlomiť nejakým škaredým presným zásahom.“

Jakub Štěpánek (brankár Slovana): „Myslel som si, že doma sa viac pobijeme o body. Bol to hrateľný súper, no vlastnými chybami sme si zápas prehrali. Nehovorím, že v tejto situácii je ľahké sa pripravovať na stretnutia, no sme profíci a musíme s k tomu postaviť čelom. Musíme ísťdo každého suelu naplno. Pri výkone, aký sme previedli dnes, nemôžeme očakávať, že niekde nazbierame body.“