Nela Pocisková ohlasuje návrat na scénu. Predstavila novú skladbu

Slovenská speváčka Nela Pocisková predstavila novú pieseň Bez teba, ktorou ohlasuje návrat na scénu po materskej dovolenke. Ako povedala, vždy chcela robiť vlastnú tvorbu a celý aktuálny projekt vznikol veľmi nenútene.

„Úplne náhodou som raz stretla Sama Hošeka, ktorý ma spojil s producentom Andrejom Hruškom. Andrej už ako keby na to čakal a naša nová spolupráca sa zrazu rýchlo rozbehla. Som im veľmi vďačná, že ma takto pozitívne nakopli,“ povedala o začiatkoch svojho návratu interpretka.

Emotívu novinku otextovala Zuzana Mikulcová. “Keď som ju prvýkrát počula, hneď som vedela, ako chcem, aby to vyzeralo. Jednoduchý aranž, len s klavírom a sláčikmi. A rozhodla som sa, že to nahráme celé naraz a naživo, bez akýchkoľvek úprav. Tak vznikla naša prvá spoločná pesnička a myslím si, že práve živá nahrávka dokonale podporila jej silnú emóciu,” prezradila speváčka.

Na nahrávaní sa podieľali Andrej Hruška – gitara, produkcia, mix, Miroslav Chyška – mastering, Roland Kánik – klavír, Michal Šelep – basa, Milan Adamec – husle, orchestrácia, Adriana Duliaková – husle, Lujza Ďurišová – violončelo a Juraj Madari – viola.

Videoklip, v ktorom speváčka prezentuje pieseň v štúdiu spolu s kapelou, pod vedením Samuela Hošeka nakrútili Dominik Jasovský a Roman Stráňai.

Tím speváčky v súčasnosti pracuje na nových skladbách. “Som veľmi rada, že môžem pracovať na nových nahrávkach. Ide nám to veľmi dobre a už teraz sa teším na to, ako ich spoločne s mojou novou kapelou, hneď keď to bude možné, budeme hrávať naživo,” dodala na záver Pocisková.