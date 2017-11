Nelegálne zamestnávanie bude miernejšie, prihlasovacia povinnosť sa však musí splniť

BRATISLAVA 16. novembra (WebNoviny.sk) – Ak zamestnávateľ od začiatku budúceho roka neprihlási svojho zamestnanca do registra Sociálnej poisťovne do siedmich dní od začiatku výkonu jeho práce, nebude sa to považovať za nelegálne zamestnávanie.

Vyplýva to z novely zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní, ktorú vo štvrtok podpísal prezident SR Andrej Kiska. Zamestnávateľ však bude povinný splniť si prihlasovaciu povinnosť najneskôr do začiatku výkonu kontroly nelegálneho zamestnávania.

Konštatovanie nelegálneho zamestnávania

„Ak príde kontrolný orgán po čase, kedy zamestnanec začal vykonávať svoju činnosť, no v lehote siedmich dní a zistí, že zamestnávateľ si ešte nesplnil prihlasovaciu povinnosť, konštatuje nelegálne zamestnávanie,“ upozorňuje ministerstvo práce.

Ak si však zamestnávateľ splní oznamovaciu povinnosť v lehote siedmich dní a stihne tak spraviť pred výkonom kontroly, kontrolný orgán nemôže konštatovať nelegálne zamestnávanie.

Generálny pardon

Parlament spomínanú legislatívnu úpravu odobril v októbri, pričom poslanci súčasne schválili tzv. generálny pardon pre zamestnávateľov, u ktorých bolo pre oneskorené prihlásenie zamestnanca do Sociálnej poisťovne konštatované nelegálne zamestnávanie.

Podľa schváleného pozmeňujúceho návrhu budú títo zamestnávatelia vymazaní z tzv. čiernej listiny pod podmienkou, že prihlásili zamestnanca do siedmich dní od začiatku výkonu práce, najneskôr však do začatia kontroly nelegálnej práce.

O vymazanie z tzv. čiernej listiny však bude musieť dotknutý zamestnávateľ požiadať Národný inšpektorát práce. Účasť zamestnávateľov na tejto listine neumožňuje päť rokov uchádzať sa o zákazky od štátu, či poberať štátne dotácie.

Pozitívny vplyv na podnikateľov

„Návrh má pozitívny vplyv na podnikateľské subjekty, keďže sa predpokladá, že v súlade s návrhom viac podnikateľských subjektov si v lehote siedmich dní alebo do začatia výkonu kontroly počas týchto siedmich dní splní oznamovaciu povinnosť voči príslušnému registru Sociálnej poisťovne,“ tvrdí rezort.

Ministerstvo preto očakáva, že bude menej prípadov porušenia zákazu nelegálneho zamestnávania. „Predpokladá sa, že v rokoch 2018 a nasledujúcich bude za toto porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania uložených menej pokút a nižšia celková suma pokút,“ odhaduje ministerstvo práce.

V súčasnosti je nelegálnym zamestnávaním akékoľvek oneskorené prihlásenie zamestnanca do registra Sociálnej poisťovne. Za predošlé tri roky inšpektori podľa ministerstva práce odhalili 1 226 až 1 448 zamestnávateľských subjektov, v ktorých bolo zistené nelegálne zamestnávanie. Títo zamestnávatelia dávali prácu „načierno“ od 2 335 do 2 924 osobám.