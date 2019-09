Nelegálnym čiernym stavbám na Domaši by malo odzvoniť, Pellegriniho vláda pripravuje opatrenie

Nelegálnym čiernym stavbám na Slovensku by malo už čoskoro odzvoniť. Avizuje to predseda vlády Peter Pellegrini, ktorý na tohtotýždňovom výjazdom rokovaní v Giraltovciach uviedol, že ministerstvo životného prostredia v spolupráci s ministerstvom spravodlivosti už finalizuje manuál na odstraňovanie čiernych stavieb.

Deje sa tak na základe uznesenia vlády SR z júnového rokovania v Stropkove. Ako pripomenul premiér, vzorovo sa má týkať odstránenia čiernych stavieb na vodnom diele Domaša.

„Potrebujeme ukážkovo odstrániť tieto stavby, aby sme každému ukázali, že na Slovensku platia pravidlá a nebude si tu hocikto na cudzích pozemkoch stavať nejaké búdy, ktoré šarapatia a bránia cestovnému ruchu, poškodzujú pobrežie a celé prostredie,“ skonštatoval Pellegrini.

Niektoré objekty odstránili

Na problém pred pár mesiacmi upozornili práve starostovia obcí v okolí vodnej nádrže. Starosta obce Kvakovce Radovan Kapraľ potvrdil, že s čiernymi stavbami bojujú už štyri roky.

„Niektoré objekty sa nám podarilo odstrániť, pri niektorých narážame na problémy, ktoré tu sú. Nevieme identifikovať vlastníkov a zákon je bezzubý. Som preto rád, že sa veci pohli a premiér dal konkrétnu úlohu. Veľmi verím, že nám pomôže a v spolupráci s vládou, samosprávami a Slovenským vodohospodárskym podnikom sa nám podarí tento problém vyriešiť a vyčistiť Domašu od čiernych stavieb tak, aby sa ľudia nepýtali, čo sa tu deje. Lebo toto do civilizovanej Európy nepatrí,“ uviedol Kapraľ.

Najviac čiernych stavieb je v katastri obce Turany n/Ondavou. „Na zhruba päťkilometrovom úseku máme zhruba 80 čiernych stavieb a stále pribúdajú nové. Spôsobujú neporiadok, ktorý musíme nechať odviezť a zaplatiť to,“ skonštatoval starosta obce Ján Jakubov s tým, že nepovolené stavby si netrúfa odstraňovať.

„Je tam vlastník pozemku, ktorý sa má oňho starať a nie prenášať tieto veci na obce, ktoré majú dosť problémov financovať svoje potreby, nieto ešte likvidovať čierne stavby. Keď pritom chcete zistiť vlastníka, nezistíte ho. A pri likvidácii takýchto stavieb, tam oni majú všelijaké zariadenia. Dajte to odstrániť a niekto vás dá na súd, že ste mu poškodil jeho majetok,“ vysvetlil Jakubov.

S podobným problémom sa už stretli v Kvakovciach. “Je to síce absurdné, ale mali sme staré auto, ktorému tiekol olej. Nevedeli sme komu patrí. Auto sme dali odtiahnuť a hneď prišlo trestné oznámenie, že to bol veterán v hodnote 40-tisíc a vznikla majiteľovi škoda. Je nemožné, aby sme takto fungovali. My si tiež nevyrobíme zbytočne problémy, pretože chceme, aby bol niekde poriadok,“ skonštatoval Kapraľ.

Legálny spôsob na odstránenie stavieb

Premiér po rokovaní v Giraltovciach uviedol, že s likvidáciou čiernych stavieb na Domaši začnú hneď ako bude pripravený legálny spôsobom na ich odstránenie. Likvidáciu pritom zafinancuje štát.

„Musíme urobiť toto veľké gesto, aby sme odradili ďalších, ktorí si myslia, že si môžu hocikde stavať hocičo, čo chcú bez toho, aby na to mali povolenie. Nebudeme brať ohľad ani na to, že sa nám bude niekto vyhrážať, že ak zvalíme čiernu stavbu, ktorá tam nemá ani čo robiť, že nás ešte bude obviňovať, že sme mu poškodili súkromný majetok, v ktorom má cennosti. Lebo takto sa tí ľudia bránia a preto si starostovia nedovolia odstrániť takúto stavbu, aby nemali opletačky,“ dodal Pellegrini.

Vláda sa v Giraltovciach vrátila aj k ďalšej z tém predchádzajúcich výjazdových rokovaní v Prešovskom kraji. Ministri sa zaoberali projektom Prešovského samosprávneho kraja, ktorý pripravuje v rámci iniciatívy dobiehajúcich regiónov (Catching-up regions) v spolupráci so Svetovou bankou. Samospráva požiadala vládu o miliónovú pôžičku na vypracovanie projektovej dokumentácie na vybudovanie vodovodnej a kanalizačnej siete pre 26 obcí v okrese Snina.

„Ide o obce, ktoré sú pod vodnou nádržou Starina a napriek tomu majú tak málo obyvateľov, že náklad na vybudovanie klasického vodovodu by bol na obyvateľa mnohonásobne vyšší ako štandard, ktorý podporuje Európska únia. Vláda po rokovaní ministerstva financií so župou pripraví návrh na bezúročnú pôžičku, čím by sa mala zabezpečiť nová forma zásobovania pitnou vodou v týchto špecifických obciach,“ uviedol po rokovaní podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Richard Raši. Vláda už v tomto roku zámer podporila sumou 130-tisíc eur na vypracovanie projektu uskutočniteľnosti.