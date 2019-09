Neliečená hypertenzia môže mať smrteľné následky

Svetový deň srdca (29. september), ktorého hlavným cieľom je upriamiť pozornosť na prevenciu v súvislosti s ochoreniami srdca, poukazuje aj na vážne kardiovaskulárne komplikácie, ktoré môžu byť zapríčinené napríklad aj vysokým krvným tlakom – hypertenziou.

Prevencia je často podceňovaná

Hypertenzia je chronické ochorenie, ktoré sa nedá úplne vyliečiť. Je možné ho však dobre a dlhodobo kontrolovať. Vysoký krvný tlak – hypertenzia – vzniká ako dôsledok zužovania alebo tuhnutia ciev. O vysokom krvnom tlaku hovoríme už pri hodnotách od 140/90 mmHg. Čím je tlak krvi vyšší tým závažnejšie riziká hrozia. Celkovo postihuje hypertenzia 2 z 5 mužov alebo žien, pritom muži môžu mať mierne zvýšené riziko vzniku. Patrí medzi najdôležitejšiu príčinu vzniku kardiovaskulárnych ochorení a výskytu mŕtvice na celom svete. S hypertenziou sa spája mnoho rizikových faktorov ako vek, nadváha, nedostatok pohybovej aktivity, fajčenie či nadmerný príjem alkoholu. Keďže nebolí a spočiatku pacient nepociťuje ani fyzické ťažkosti, jej prevencia je často podceňovaná. Mnohí ani nevedia, že ňou trpia, respektíve liečbu a terapeutické odporúčania, vrátane úpravy životného štýlu, podceňujú.

Kontrola tlaku je rýchla a bezbolestná

K lepšej starostlivosti o zdravie nás, našich rodičov aj príbuzných povzbudzuje aj kampaň #pretozetitohovorim, ktorej hlavným cieľom je vyzvať potenciálne rizikové skupiny, aby si dali skontrolovať svoj krvný tlak a nepodcenili liečbu, ak je nevyhnutnosťou. Pacienti si vďaka efektívnej a zodpovednej liečbe môžu zabezpečiť nielen zlepšenie zdravotného stavu, ale aj celkovej kvality života. To sú tiež dôvody prečo bola tento rok lekármi podpísaná Charta 70/2023, ktorá je výzvou pre lepšiu kontrolu pacientov s hypertenziou. Cieľom odborníkov je dosiahnuť, aby do roku 2023, bolo možné evidovať 70% pacientov s dobre kontrolovanou hypertenziou. Podľa zhromaždených dát je len polovica hypertonikov diagnostikovaná a z tých, ktorí o svojom ochorení vedia, menej ako polovica dosahuje cieľové hodnoty tlaku krvi.

V súvislosti s chartou lekárov bol v prvej polovici roka organizovaný aj skríning artériovej hypertenzie v 36 ambulanciách všeobecných lekárov po celom Slovensku. Do skríningu bolo zapojených celkovo 1315 pacientov, z ktorých sa približne tretina lieči na vysoký krvný tlak. Priemerný tlak pacientov bol 130/82 mmHg a jedným zo zistení bolo aj to, že až 46% zapojených pacientov fajčí a 11% opýtaných uviedlo, že sú bývalými fajčiarmi.

K lepšiemu manažovaniu kontroly a liečby krvného tlaku, prispeli tento rok aj členovia občianskeho združenia Únia pre zdravšie srdce, prostredníctvom prieskumu. Efektívna liečba hypertenzie je často ohrozená tým, že pacienti musia užívať viacero liekov naraz. Zhodli sa na tom aj členovia únie, ktorí by uvítali lekármi odporúčané zjednodušenie liečby na jednu tabletku denne. V otázke zníženia krvného tlaku uviedlo 54% opýtaných, že okrem farmakologickej liečby sa snažia aj zdravšie stravovať, dodržiavať pitný režim a pohybové aktivity. Priemerný počet rokov liečby vysokého krvného tlaku bol u dopytovaných pacientov 17 rokov. Viac než polovica respondentov uviedla, že vysoký krvný tlak zistili až na základe preventívnej prehliadky alebo návštevy u lekára. Fyzické prejavy ako búšenie srdca, bolesť hlavy alebo zadýchavanie pociťovalo 18 pacientov. Na otázku, ako často si doma respondenti merajú tlak, najčastejšie uvádzali možnosť 1-2-krát do týždňa, pričom len 12% opýtaných uviedlo, že si tlak doma nemerajú vôbec.

Lieky, ktoré pacient neužíva nemôžu fungovať

V samotnej liečbe hypertenzie je veľmi dôležitý osobný prístup chorého k ochoreniu. Hypertonik by sa mal „spriateliť“ so svojou chorobou ako so životným faktom. Ak pacient berie hypertenziu na „ľahkú váhu“ a nedodržiava lekárom odporúčanú liečbu, vystavuje sa komplikáciám a riziku vzniku ďalších pridružených ochorení. Lieky, ktoré pacient neužíva alebo zabudne užiť, nemôžu účinkovať. Poctivý prístup pacienta k svojmu zdraviu práve v oblasti kontroly krvného tlaku sa odrazí na jeho celkovej kondícii a na jeho zdravotnom stave.

Iniciátorom a odborným garantom týchto aktivít je farmaceutická spoločnosť Servier.

Inzercia