Nemáme hráčov, trénerov a ani financie, kritizuje Višňovský situáciu v slovenskom hokeji

KOLÍN NAD RÝNOM 17. mája (WebNoviny.sk) – Utorkový záverečný zápas Slovenska na majstrovstvách sveta 2017 v ľadovom hokeji proti Švédsku si bol na vlastné oči v kolínskej Lanxess aréne pozrieť aj majster sveta z Göteborgu 2002 Ľubomír Višňovský. To, čo videl, ho veľmi nepotešilo.

“Momentálna situácia nie je príjemná. Na Slovensku prevláda negativizmus. Neviem, či to treba podporovať. Skôr by sme mali myslieť pozitívne. Poďme sa ďalej uberať s tým, že sme zaspali dobu, tak 10 – 12 rokov. Nič sa nevytvorilo. Či už infraštruktúra alebo práca s mládežou a trénermi. Toto je teraz zrkadlo slovenského hokeja. Musíme začať od začiatku, nájsť nejaký dobrý systém, okopírovať ho a vylepšiť, napríklad z Top 6 krajín, ktoré momentálne v hokeji sú, a uberať sa týmto smerom. A o pár rokov sa môžeme znova dostať tam, kde sme boli v minulosti,” povedal Višňovský pre portál šport.sk priamo v Kolíne.

Neúčasť hráčov NHL ho neprekvapila

Majiteľ kompletnej medailovej zbierky z majstrovstiev sveta si nebral pred ústa servítky a súčasnú situáciu komentoval bez škrupúľ.

“Nehanbím sa povedať, že z toho čo som videl, sme na týchto majstrovstvách hrali hokej B-kategórie. Nikto to doteraz nebral vážne, no už zistili, že to vážne naozaj je. Momentálne nemôžeme súperiť s tímami z Top 6 alebo 8. My sa môžeme porovnávať s Talianmi, Lotyšmi, Dánmi. To je náš aktuálny level hokeja,” pokračoval 40-ročný niekdajší obranca Los Angeles Kings, Edmontonu Oilers, Anaheimu Ducks či New York Islanders.

To, že do Kolína nepricestoval žiadny hráč z NHL, ktorý by posilnil slovenský tím, Višňovského neprekvapilo.

“Samozrejme, že už pri jednom alebo dvoch hráčoch z najlepšej ligy sveta, by ten tím mal úplne inú mentalitu a charakter. Žiaľ, tentokrát neprišli. Na to sme sa v minulosti spoliehali a potom to bola ‘povinná jazda’. Hráčov v NHL však už máme málo. Sú starší, niečo už majú odohraté, takže niet sa čomu čudovať, že do Kolína neprišli. Bolo tam aj veľa zranení, žiaľ. Či tam bol aj nejaký iný dôvod, to už ja neviem, nevidím do toho. Celé sa to tam nahromadilo, či už zlou komunikáciou alebo systémom, ktorý v slovenskom hokeji momentálne prevláda. Možno to nebude chcieť niekto počuť, ale vo vedení to v minulosti nebolo dobré. Možno sa mýlim a rýpol som do niečoho, do čoho som nemal, no je to môj osobný názor.”

Zastal sa trénera Cígera

K súčasnej situácii a výsledkoch na majstrovstvách sveta sa už vyjadrilo viacero bývalých úspešných reprezentantov alebo hokejových odborníkov, Višňovský by však veľmi kritizovať nechcel.

“Všetci sú teraz ‘tréneri’, ale nikto do toho nevidí. Preto ani ja ich nechcem kritizovať, no niečo treba začať robiť. Nie je to chyba Zdena Cígera alebo niekoho iného. Toto celé je výsledok desiatich rokov a nie len jedného človeka. Je to systémová chyba. Nevzdelávali sme trénerov. Veď si zoberme, koľko slovenských koučov môže momentálne ísť trénovať reprezentáciu? Možno pár z tých mladších chalanov, ale myslím si, že na to ešte nemajú dosť skúseností,” pustil sa aj do tejto témy majster Slovenska so Slovanom v sezóne 2004/2005.

Tam však podľa Višňovského problémy slovenského hokeja ešte ani zďaleka nekončia. “Nemáme ani trénerov, ani hráčov a ani peniaze na to, aby sme vybudovali infraštruktúru. Je to celé začarovaný kruh. Ako sa budú mladí hokejisti posúvať dopredu? Jedine ak uvidia nejakých dobrých starších hráčov. Ak je v našej extralige nejaký 25 – 30-gólový strelec, tak ide do Čiech, Fínska, Švédska, kde mu to zaplatia. Odtiaľto sa nevieme posunúť. Ak by boli financie, dalo by sa to vyriešiť, ale dovtedy to nepôjde,” skonštatoval na záver “Višňa”.