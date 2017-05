Nemáme sa za čo hanbiť, treba si z prehry vziať len to dobré, hovorí Dravecký po zápase s Rusmi

KOLÍN NAD RÝNOM 13. mája (WebNoviny.sk) – Slovenská hokejová reprezentácia inkasovala v sobotu v Kolíne nad Rýnom na majstrovstvách sveta v Nemecku a Francúzsku od silného tímu Ruska šesť gólov.

Slováci mali šance

Prvý puk prešiel za chrbát brankára Júliusa Hudáčka už v druhej minúte.

“Taká bola realita. Nemali by sme sa vyhovárať, že Rusi majú silný tím, no bol to smolný moment. Keď dostanete hneď na začiatku gól, tak je to veľmi zlé. Výsledok je, aký je. Z našej strany tam však bola bojovnosť. Mali sme aj šance, vrátane mňa, no nechce nám to tam znova padnúť. Dajú sa v tomto zápase nájsť aj pozitíva,” povedal po stretnutí kapitán tímu Vladimír Dravecký.

Napriek tomu, že výsledok 0:6 je zlý, Slováci mali šance na strelenie nejakých gólov.

“Povedali sme si, že v našom útočnom pásme sa nemáme čoho báť, pretože aj s takými súpermi, akými sú Rusi, sa dá hrať. Bolo vidieť, že sme boli silní s pukom, čo je len a len dobré. Ak by sme premenili šance, ktoré sme mali v presilovkách, tak ten výsledok mohol byť iný,” pokračoval ďalej v mixzóne Dravecký.

V nedeľu proti USA

Vzhľadom na kvalitu tímu, s ktorou Slovensko pricestovalo na šampionát, sa prehra s takým súperom, akým je Rusko, dala predvídať. O to viac mrzia stratené body s papierovo slabšími mužstvami.

“Je to skúsenosť do ďalších rokov a musíme si z toho zobrať ponaučenie. Treba najmä hľadať tie pozitíva, nepozerať sa na to, čo bolo, ale hľadieť dopredu,” myslí si 31-ročný rodák z Košíc.

Slovenský výber nečaká po náročnom sobotňajšom stretnutí s Ruskom žiadny oddych. Už v nedeľu o 16.15 h nastúpi proti ďalšiemu papierovo silnému súperovi – Spojeným štátom americkým.

“Treba túto prehru čím skôr hodiť za hlavu, vziať si z nej len to dobré a na tom stavať. Nebol to až taký zlý výkon, aj keď výsledok je, aký je. Chvíľkami sme ich aj zatlačili, takže sa nemusíme hanbiť za to, čo sme predviedli v útočnom pásme,” uzavrel Dravecký.