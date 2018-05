Nemáte záujem pomôcť poľnohospodárom a ani riešenia, povedala opozícii ministerka Matečná

BRATISLAVA 24. mája (WebNoviny.sk) – Podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná na svoju obranu v rámci rokovania o jej odvolávaní vo štvrtok na mimoriadnej schôdzi NR SR v pléne uviedla, že ide o neférový politický boj. Opozičným poslancom odkázala, že doteraz sa o agrosektor vôbec nezaujímali.

„Keď som v roku 2016 nastúpila na post ministerky, málokto mal o tento sektor záujem, a to isté platilo aj o samotnom ministerskom kresle. Vieme, že situácia s potravinovou sebestačnosťou nie je dobrá, no výškou priamych platieb nedosahujeme ani 80 % niektorých krajín EÚ, a tak nie sme konkurencieschopní. Prestali sme pestovať a chovať plodiny a zvieratá. Bojujeme s klimatickými zmenami a s výkyvmi na trhoch. Chýbajú nám mladí ľudia. Aj toto sú dôvody, pre ktoré situácia v pôdohospodárstve nie je najlepšia, ale systematicky pracujeme dva roky na zlepšení stavu,“ povedala Matečná.

Stagnácia opozičných poslancov

Ministerka ďalej vyhlásila, že opoziční poslanci nejavili dlhodobo o agrosektor záujem, neprichádzali s riešeniami a ich záujem odštartovali až udalosti posledných mesiacov.

„Chcem poukázať na doterajšiu stagnáciu opozičných poslancov. Dva roky chodím a vysvetľujem inštitúciám, ako je sektor dôležitý, a aký dopad má na ekonomiku a vzhľad krajiny. Po dvoch rokoch sa zjavila opozícia a samozvaní odborníci, čo boli dva roky ticho. Opozícia chodí a rozpráva čo je zlé, my veci riešime. Treba odlišovať konštruktívne riešenia a znevažovanie a osočovanie ľudí z agresektoru,“ pokračovala Matečná.

Ku konkrétnym dôvodom, ktoré uviedli poslanci v návrhu ako dôvody na odvolanie, ministerka podotkla, že situáciu neriešili ani predchádzajúce vlády, v ktorých boli aj niektorí súčasní opoziční poslanci.

„Čo ste urobili preto, aby išlo naše poľnohospodárstvo dopredu? Prečo ste neurobili pozemkové úpravy vy, keď ja som ich mala urobiť za dva roky? Prečo ste nebojovali za poľnohospodárov v EÚ, aby dostali vyššiu podporu, a prečo ste neodhalili Talianov v agrosektore, ktorí sú tu už 15 rokov? Vy nemáte záujem pomôcť poľnohospodárom a nemáte ani riešenia ako to vykonať. Iba haníte a očierňujete, čo ja odmietam,“ bránila sa.

Odmieta mafiánske praktiky

Podľa jej slov ministerstvo pôdohospodárstva zvýšilo transparentnosť, zaviedlo množstvo potrebných noviel zákonov, vykonalo množstvo kontrol. Všetky tieto zmeny majú v budúcnosti zlepšiť prerozdeľovanie priamych platieb, ktoré opozícia ministerke vyčíta.

Spustiť sa mal tiež projekt národného potravinového katalógu a projekt „Chcem dodávať“. Na európskej pôde zas rezort podľa Matečnej priniesol tému dvojakej kvality potravín. „Čo sme urobili, na to sa v tomto mediálnom ošiali zabúda,“ povedala Matečná.

K ďalším výčitkám opozície ministerka pôdohospodárstva uviedla, že odmieta, že by zavádzala mafiánske praktiky do zákona, takéto spájanie ju uráža, a prijaté zmeny v zákonoch pod jej vedením naopak zavádzajú poriadok do vzťahov pri prenájme štátnej pôdy.

V prípade podozrivých prevodov na Slovenskom pozemkovom fonde tvrdí, že fond nepredĺžil nájomné zmluvy viacerým spoločnostiam, ktoré boli spájané s firmami Diega Rodu alebo Antonina Vadalu. Matečná zároveň obvinila jedného z farmárov, ktorý s podporou SaS upozornil na problémy v agrorezorte, že tento farmár vťahuje verejnosť do jeho osobného súdneho sporu a on sám mal v minulosti zavádzať.

„Na každé z daných obvinení máme racionálne vysvetlenia. V mnohých tvrdeniach opozície však ide o klamstvá, zavádzanie a násilné spájanie nespojiteľného,“ dodala ministerka.