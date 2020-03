Nemci očakávajú prepad ekonomiky až o 20,6 percenta, straty počítajú v stovkách miliárd eur

Epidémia koronavírusu bude podľa mníchovského inštitútu Ifo stáť nemeckú ekonomiku stovky miliárd eur vo forme výpadku produkcie, povedie k skráteniu pracovných úväzkov, k prudkému rastu nezamestnanosti a výrazne zaťaží štátny rozpočet.

„Náklady pravdepodobne prekročia všetko, čo doteraz v Nemecku v uplynulých desaťročiach spôsobili ekonomické krízy alebo prírodné katastrofy,“ povedal šéf inštitútu Ifo Clemens Fuest. „V závislosti od scenára sa ekonomika zmenší o 7,2 až 20,6 percentuálneho bodu. To predstavuje náklady 255 až 729 miliárd eur,“ uviedol Fuest.

Kríza naruší trh práce

„Ak sa ekonomika čiastočne zastaví na dva mesiace, náklady budú 255 až 495 miliárd eur, v závislosti od scenára. Znamená to, že výroba sa v tomto roku zmenší o 7,2 až 11,2 percentuálneho bodu,“ konštatoval šéf Ifo. Ak toto čiastočné zastavenie bude trvať tri mesiace, náklady stúpnu na 354 až 729 miliárd eur, čo predstavuje zmenšenie o 10 až 20,6 percentuálneho bodu, dodal Fuest.

Podľa inštitútu Ifo kríza spôsobuje aj rozsiahle narušenie trhu práce, ktoré je dokonca horšie ako podmienky počas kulminácie finančnej krízy. Podľa scenárov, o ktorých Ifo uvažuje, by mohlo zaniknúť do 1,4 milióna pracovných miest na celý úväzok a viac ako šiestich miliónov zamestnancov by sa mohlo týkať skrátenie pracovných úväzkov.

Nerátajú so záchrannými balíčkami EÚ

Bez toho, aby sa do úvahy vzali rozsiahle plánované garancie a úvery a možné európske záchranné balíčky, verejný rozpočet bude zaťažený sumou do 200 miliárd eur, poznamenal inštitút.

„Avšak pre makroekonomickú stabilizáciu sú želateľné a nutné nižšie dane a dodatočné výdavky, predovšetkým na transfery,“ vysvetlil šéf inštitútu Ifo. Podľa údajov nemeckého štatistického úradu verejné financie krajiny vlani vykázali prebytok 49,8 miliardy eur.