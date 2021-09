Nemci si volia nástupcu Merkelovej, pozornosť sa sústreďuje na troch kandidátov

V Nemecku sa začali parlamentné voľby, ktoré rozhodnú o novom obsadení zákonodarného zboru, no predovšetkým o tom, kto bude novým kancelárom alebo kancelárkou, keďže Angela Merkelová po 16 rokoch na tomto poste končí.

Pozornosť sa teraz sústreďuje najmä na troch kandidátov, ktorí by ju chceli nahradiť – Armina Lascheta z Merkelovej bloku Kresťanskodemokratickej únie Nemecka (CDU) a bavorskej Kresťansko-sociálnej únie (CSU), Olafa Scholza zo Sociálnodemokratickej strany Nemecka (SPD) a Annalenu Baerbockovú zo strany Zelení.

Bundestag sa môže rozšíriť

Nemci v súčasnosti favorizujú sociálnych demokratov. Ich popularita je na vzostupe a už viac ako mesiac vedú v prieskumoch verejnej mienky.

Úspech SPD v prieskumoch dokonca prekvapil aj mnohých analytikov, keďže strana sa po väčšinu uplynulého roka zdala byť menej populárna ako CDU/CSU a Zelení, poukazuje portál Euronews. Tieto strany sú teraz v prieskumoch verejnej mienky na druhom a treťom mieste. Slobodní demokrati (FDP) a nacionalistická Alternatíva pre Nemecko (AfD) sa podľa prieskumov pohybujú nad desaťpercentnou podporou, krajne ľavicová strana Ľavica si oproti posledným voľbám pohoršila a má v prieskumoch okolo šesť percent.

Celkovo do parlamentných volieb predložilo svoje kandidátky 40 politických strán. Odborníci predpokladajú, že obsadenie parlamentu bude väčšie ako doteraz. Podľa volebných pravidiel by sa súčasný 709-členný Bundestag mohol rozšíriť až na 800 a viac kresiel, uvádza agentúra AP.

Koalícia zrejme bude potrebovať tri strany

Prieskumy tiež naznačujú, že vládna koalícia bude potrebovať tri strany namiesto tradičnejších dvoch. Možných je niekoľko vládnych trojstranných koalícií. Veľká koalícia CDU/CSU a SPD by pravdepodobne nezískala väčšinu, tú by im však mohli pohodlne zabezpečiť Zelení, čím by vznikla takzvaná kenská koalícia (čierne CDU/CSU, červená SPD a zelená strana Zelení). Tiež by mohla vzniknúť takzvaná jamajská koalícia (čierna, zelená, žltá) CDU/CSU, Zelených a FDP, ktorá by bola síce možno atraktívnejšia pre mnohých kresťanských demokratov, no Zelení a FDP nie sú jednoduchí partneri, pripomína vysielateľ Deutsche Welle s tým, že pokus o zostavenie takejto koalície v roku 2017 skončil neúspechom.

Ďalšou možnosťou by bola nemecká koalícia (čierna, červená, žltá), ktorú by tvorili CDU/CSU, SPD a FDP a získali by viac ako 50 percent kresiel v parlamente. Koalícia červená, červená a zelená, ktorú by tvorili sociálni demokrati, Ľavica a Zelení, by mohla získať polovicu kresiel v parlamente, no rokovania medzi stranami by mohli byť náročné. Liberálni slobodní demokrati v minulosti odmietali koalície s SPD a Zelenými, no tento rok takúto možnosť nevylúčili. Ak by sa tieto tri strany spojili, vznikla by takzvaná semaforová koalícia.

Životné prostredie nabralo na dôležitosti

Medzi hlavnými témami predvolebnej kampane sú kríza spôsobená pandémiou ochorenia COVID-19 či životné prostredie, ktoré nabralo na dôležitosti po júlových ničivých povodniach na západe Nemecka. Trochu menšej pozornosti sa už dostáva otázkam migrácie či zahraničnej politiky.

Okrem celonárodných parlamentných volieb sa budú 26. septembra konať aj voľby do regionálnych samospráv, a to konkrétne v Berlíne a v Meklenbursku-Predpomoransku. Prieskumy aj tu favorizujú SPD a niektorí odborníci predpokladajú, že by si strana mohla pripísať trojité víťazstvo.