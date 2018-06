Nemcom stále hrozí historické vyradenie v skupinovej fáze, ani víťazstvo nemusí byť dostačujúce

KAZAŇ 26. júna (WebNoviny.sk) – Toni Kroos svojím gólom v piatej minúte nadstaveného času súboja so Švédskom (2:1) udržal v hre o postup do osemfinále majstrovstiev sveta vo futbale nielen Nemecko, ale aj Kórejskú republiku.

Pred stredajším rozuzlením diania v F-skupine MS 2018 sú v hre o postup ešte všetky štyri tímy – 6-bodové Mexiko, 3-bodové Nemecko a Švédsko ako aj Južná Kórea zatiaľ s nulou na konte bodov. Zatiaľ stále platí, že futbalisti Nemecka sa s majstrovstvami sveta nikdy nelúčili skôr ako vo vyraďovacej fáze.

Tesné víťazstvo nemusí stačiť

Štvornásobní a úradujúci majstri sveta Nemci odohrali slabý prvý polčas proti Mexičanom, čo ich napokon stálo tri body (prehra 0:1). Prvý gól si nechali streliť aj od Švédov, ale v hodine či skôr minúte dvanástej otočili výsledok.

Proti Kórejčanom im ani tesné víťazstvo nemusí stačiť na prienik do osemfinále, musia vyhrať čo najvyšším rozdielom a čakať ako dopadne duel Švédska s Mexikom. V prípade, že Švédi zdolajú Mexičanov 1:0 a rovnakým skóre sa skončí zápas Nemecko – Kórejská republika, všetky tieto tri tímy budú mať po 6 bodov a rovnaké skóre 3:2.

V takom prípade nastúpia do akcie pomocné kritériá zo získaných bodov a strelených gólov v súbojoch týchto troch tímov, ktoré určia víťaza skupiny aj druhého postupujúceho. Futbalisti Kórejskej republiky postúpia iba vtedy, ak zvíťazia nad Nemcami a Švédi prehrajú vyšším rozdielom s Mexičanmi tak, aby mali horšie skóre.

Rudy po menšej operácii nosa

Kórejčanom bude proti Nemcom chýbať kapitán Ki Song-jueng, ktorý si už na MS 2018 vôbec nezahrá pre natiahnutý lýtkový sval. Na nemeckej strane sa zasa z disciplinárnych dôvodov nepredstaví šéf defenzívy Jerome Boateng, ktorý bol vylúčený v zápase so Švédskom. Naspäť v základnej zostave by sa mal ocitnúť ďalší skvelý stopér Mats Hummels po problémoch s krkom.

„Stredopoliar Sebastian Rudy by sa mal objaviť na trávniku s ochrannou maskou po menšej operácii nosa,“ pripomína portál BBC Sport.

Pôjde o piaty vzájomný duel Nemcov a Kórejčanov v histórii. Dva sa odohrali na pôde majstrovstiev sveta a v oboch prípadoch dominovali nemeckí futbalisti (3:2 v USA 1994 a 1:0 v Japonsku a Kórejskej republike 2002). Jediná nemecká prehra sa zrodila v prípravnom dueli v roku 2004 v Pusane (1:3). Oba tímy sa stretli aj na OH 2016 v Riu de Janeiro, kde sa ich vzájomný duel v základnej skupine skončil 3:3.

Nesmú nič meniť na spôsobe hry

Joachim Löw po „vydretom“ triumfe nad Švédskom okrem iného povedal, že odteraz to už môže byť len lepšie v podaní jeho zverencov na trávniku MS. „Do poslednej chvíle sme nestrácali vieru, že si môžeme šťastie prikloniť na našu stranu. Dúfam, že tento výsledok spoločného úsilia nám dá krídla do ďalších zápasov,“ povedal tréner Löw.

Julian Brandt, ktorý v závere zápasu so Švédskom mieril iba do žrde, vystríha pred Kórejčanmi. „Nesmieme meniť nič na našom spôsobe hry. Musíme sa pokúšať o rýchle krátke prihrávky a tlačiť na súpera už na jeho defenzívnej tretine ihriska. A tiež by bolo dobré, keby sme konečne my viedli 1:0. Vieme, o čo nám všetkým ide a podľa toho budeme aj hrať,“ povedal stredopoliar Bayeru Leverkusen v rozhovore pre portál DFB.

Stredajší duel v Kazani (výkop o 16.00 h) bude už sedemnástym nemeckým na majstrovstvách sveta na lavičke s Joachimom Löwom ako hlavným koučom. Päťdesiatosemročný rodák zo Schönau sa tým posunie do prvej desiatky poradia, ktorému kraľuje s 25 zápasmi na majstrovstvách sveta jeho krajan Helmut Schön. Druhý je Brazílčan Carlos Alberto Parreira (23) a tretí jeho krajan Luiz Felipe Scolari (21).

Práve na neho sa môže Löw dotiahnuť v prípade, že Nemecko opäť postúpi až do rozhodujúceho súboja o titul. Momentálne sú pred Löwom aj Bora Milutinovič a Mario Zagallo (obaja 20), ako aj Guus Hiddink, Sepp Herberger, Óscar Tabárez a Enzo Bearzot (všetci 18).

Viac o téme: Majstrovstvá sveta MS vo futbale 2018: