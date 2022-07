Nemec je už v kempe Devils a chce byť obojsmerným obrancom v špeciálnych formáciách, páči sa mu aj štýl Josiho

Slovenský hokejový obranca Šimon Nemec nastúpil hneď po tohtoročnom drafte nováčikov do zámorskej NHL do rozvojového kempu klubu New Jersey Devils, ktorý si ho vybral z celkového druhého miesta.

Prekonal rekordný zápis Branislava Mezeia a Borisa Valábika, ktorí boli doposiaľ najvyššie draftovaní slovenskí obrancovia. Mezeia si vybral z 10. pozície klub New York Islanders v roku 1999, Valábik sa dočkal rovnakej pocty v roku 2004 od klubu Atlanta Thrashers.

„Som naozaj nadšený a šťastný, že tu môžem byť. Snažím sa užívať si celý tento týždeň,“ povedal 18-ročný rodák z Liptovského Mikuláša o svojich prvých dojmoch v kempe „diablov“, citoval ho oficiálny klubový web. Priznal tiež, že by ešte mohol zlepšiť svoju angličtinu.

Prelomový ročník v ktorom zažiaril

Vicemajster slovenskej extraligy s HK Nitra má za sebou prelomový ročník, v ktorom zažiaril aj na medzinárodnej scéne.

„V minulej sezóne som sa veľa naučil o bránení. Podľa mňa som hral naozaj dobre a teraz už sa považujem za obojsmerného obrancu. Hrával som v presilových hrách a niekedy aj v oslabeniach, v novej sezóne chcem tiež hrávať v špeciálnych formáciách. Pre úspešnú presilovku je dôležité strieľať na bránku a skórovať,“ myslí si bronzový medailista zo ZOH v Pekingu.

Josiho hra sa Nemcovi veľmi páči

Nemca skauti často prirovnávajú ku švajčiarskemu ofenzívnemu obrancovi Romanovi Josimu z tímu Nashville Predators.

Mladému Slovákovi sa jeho herný štýl páči: „Je naozaj dobrý obojsmerný obranca, hrá naozaj dobre v presilovkách aj oslabeniach. Myslím si, že jeho hra je úžasná. Možno dokážem hrať tak ako on.“

Najužitočnejší hráč aj s rekordom

Nemec vytvoril v sezóne 2021/2022 juniorský extraligový rekord s 26 bodmi v 37 zápasoch základnej časti, len útočníci Marián Hossa a Gáborík ich nazbierali viac ako juniori. Stal sa tiež historicky najproduktívnejším juniorom v play-off so 17 bodmi (5+12) v 19 stretnutiach.

Na ZOH v Pekingu pomohol Slovensku k bronzovým medailám jednou asistenciou v siedmich zápasoch, na MS vo Fínsku zaznamenal gól a päť asistencií v ôsmich dueloch. Bol tiež najužitočnejším hráčom ostatného Hlinka Gretzky Cupu, kde ako kapitán doviedol slovenskú reprezentáciu do 18 rokov k zisku striebra 6 bodmi (1+5) v 6 súbojoch.