Nemecká Ponorka sa vracia na scénu!

Filmových, seriálových a televíznych adaptácií udalostí 2. svetovej vojny existuje nespočetné množstvo. K ich klasickým dielam patrí aj nemecká Ponorka (Das Boot), ktorá sa po slávnom celovečernom filme s rovnakým názvom z roku 1981 vracia v novom modernejšom prevedení.

Dielo režiséra Andreasa Prochasky sa po dvoch rokoch dočkalo druhej osemdielnej série, v ktorej sledujeme osudy posádky ponorky U-612, ale nie len tej. Príbeh funguje vo viacerých paralelných vrstvách a vďaka veľkorysému rozpočtu aj na viacerých miestach Európy, ku ktorým okrem dôverne známej Prahy, patrí aj La Rochelle, Manchester, Liverpool a Malta. Zaujímavé pritom je, že podstatná časť deja sa má odohrávať tiež v New Yorku.

Za zmienku stojí aj technologické spracovanie seriálu, za ktorým opäť môžeme vďačiť finančným možnostiam štábu. Najmä interiér nemeckej vojnovej ponorky zaujme všetkých fanúšikov vojenskej techniky.

Okrem hviezd známych z prvej série sa v tej druhej po prvýkrát stretneme aj s novými tvárami známych z medzinárodných filmových trhákov. Ako napríklad Clemens Schick, ktorý si zahral v bondovke Casino Royale, Thomas Kretschmann v snímku Avengers: Age of Ultron, Rochelle Neilová v Terminatorovi: Dark Fate a Michael McElhatton v Hry o tróny.

Foto: Viasat

Jednu zo zásadných rolí opäť obsadila Vicky Kriepsová ako špiónka Simone, ktorá riskuje pri pomoci obetiam nacizmu. Zdatne jej sekundujú ďalšie hviezdy ako Rick Okon v roli bývalého veliaceho dôstojníka ponorky U-612 Klausa Hoffmanna alebo Stefan Konarske ako jeho nástupca Wrangel.

Napínavý príbeh vás vtiahne do deja už v prvých minútach prvej z ôsmych epizód série, ktoré tentokrát nerežíroval Prochaska, ale Matthias Glasner a vzal si na starosť aj scenár spolu s Rickom Ostermannom, ktorého debut menom Wolfskinder pozbieral mnoho ocenení v rátane nemeckej Filmové ceny mieru.

Foto: Viasat

Ocenenia získala v priebehu minulého roku aj prvá séria napínavej adaptácie, a to napríklad cenu Magnolie zo šanghajského televízneho festivalu, ROMY Award (cenu poroty), špeciálne ocenenie od poroty pri udeľovaní cien bavorskej televízie alebo nomináciu o Zlatú nymfu za „najlepší televízny dramatický seriál“.

Aké budú osudy Simone pri zaisťovaní únikovej cesty pre židovskú rodinu z okupovaného Francúzska, Hoffmanna pri pobyte v New Yorku po tom, ako tesne unikne smrti, alebo skuseného veliteľa Johannesa von Reinhartze, na ktorého padne tieň podozrenia, že rovnako ako Simone to hrá na dve strany? Na to sa môžete pozrieť na televíznej stanici Epic Drama v historickom seriáli Ponorka vždy v nedeľu od 17. mája o 21:00.

