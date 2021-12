Nemecká rýchlokorčuliarka siaha na rekord, v Pekingu sa môže stať najstaršou účastníčkou ZOH

Štyridsaťdeväťročná nemecká rýchlokorčuliarka Claudia Pechsteinová si vybojovala účasť na zimných olympijských hrách v Pekingu. Bude to jej ôsma olympiáda v kariére a hoci už dávno nemá medailové ambície, na dosah má historický rekordný zápis.

Ak sa vo februári budúceho roku predstaví v čínskej metropole, stane sa najstaršou olympioničkou v histórii ZOH. Dva dni po slávnostnom ukončení hier oslávi okrúhlu päťdesiatku. Prekoná rekord sánkarky z Amerických Panenských ostrovov Anne Abernathyovej, ktorá mala 49 rokov počas piatej účasti na ZOH – v roku 2002 v americkom Salt Lake City.

Úspešnú sériu zabrzdila dopingová aférka

Ďalším rekordným číslom bude ôsme olympijské vystúpenie Pechsteinovej. Rodáčka z východnej časti Berlína, ktorá vyrastala v športovom systéme bývalej Nemeckej demokratickej republiky, absolvovala v rokoch 1992 – 2006 päť zimných olympijských sviatkov za sebou a vybojovala na nich päť zlatých, dve strieborné a dve bronzové medaily.

Stala sa vôbec prvou ženou so ziskom aspoň jedného cenného kovu na piatich ZOH v neprerušenej sérii. Najúspešnejšia bola v Salt Lake City 2002, kde brala dve zlaté. Vo Vancouveri 2010 absentovala pre nezhody v biologickom pase, ale po dopingovej aférke sa opäť vrátila do olympijského diania v Soči 2014 a nechýbala ani v Pjongčangu 2018. A teraz si vybojovala účasť v Pekingu. Osem účastí spomedzi mužov na ZOH má iba japonský skokan na lyžiach Noriaki Kasai (1992 – 2018).

„Teším sa do Pekingu na svoju ôsmu olympiádu. Bude to splnený sen a absolútny vrchol mojej športovej kariéry,“ uviedla Claudia Pechsteinová na webe sport1.de.

Účasť v Pekingu visela na vlásku

Podľa pravidiel Nemeckého olympijského a športového zväzu na účasť v Pekingu musela Pechteinová v rovnakej disciplíne v pretekoch Svetového pohára skončiť v tejto sezóne dvakrát do 15. miesta a podľa medzinárodných noriem v poradí konkrétnej disciplíny nesmela byť vo Svetovom pohári nižšie ako dvadsiata štvrtá. Obe tieto podmienky splnila tým, že skončila dvakrát jedenásta vo finále pretekov s hromadným štartom na pretekoch SP v Salt Lake City aj Calgary, vďaka prídelu 120 bodov sa vyšvihla na 17. miesto hodnotenia hromadného štartu.

Tréner nemeckých rýchlokorčuliarok Helge Jasch však priznal, že Pechsteinovej účasť v Pekingu visela na vlásku. V semifinále pretekov v Calgary ju súperky vytlačili z trate a pôvodne nepostúpila do finále. Tréner následne podal protest, ktorý bol akceptovaný, a vo finále si už nestarnúca Nemka na korčuliach s dlhými nožmi Peking vybojovala. „Bol to extrémny tlak na jej nervy. Je obdivuhodné, ako sa s tým vyrovnala a vo finále získala olympijskú miestenku,“ uviedol Jasch. „Áno, tlak bol enormný, ale teraz som prešťastná, že som to dokázala. Bude to dokonalé vyvrcholenie mojej kariéry,“ dodala Pechsteinová.