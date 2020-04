Niekdajší skvelý nemecký cyklista Marcel Kittel nie je zástanca aktuálneho posunu Tour de France na septembrový termín. Podľa víťaza 14 etáp na týchto pretekoch sa Tour v roku 2020 vôbec neuskutoční.

„Som skeptický. Myslím si, že vzhľadom na okolnosti je veľmi ťažké zorganizovať také veľké podujatie za prísnych bezpečnostných opatrení, ktoré by si to vyžiadalo. Rád by som videl aj ja cyklistov na Tour de France, ale len v bezpečných podmienkach,“ povedal niekdajší šprintérsky špecialista Kittel.