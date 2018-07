Nemecký bulvár obvinil ruských futbalistov z dopingu, píše o injekciách a amoniaku

MOSKVA 9. júla (WebNoviny.sk) – Nemecký bulvárny denník Bild obvinil ruských futbalistov, že si v dueloch vyraďovacej fázy na XXI. majstrovstvách sveta (14. júna – 15. júla) pomáhali užívaním rôznych látok v snahe zlepšiť svoju fyzickú kondíciu.

Spomenutý zdroj uvádza, že v priebehu osemfinálového duelu so Španielskom sa na rukách útočníka Arťoma Dziubu objavili viditeľné stopy po injekciách, ruský medicínsky štáb však tieto náznaky odmietol.

Amoniak je podobný dopingu

V prestávke štvrťfinálového stretnutia s Chorvátskom zas Aleksandr Golovin a Iľja Kutepov vdýchli nejakú látku, pravdepodobne amoniak.

Nemeckí novinári zároveň skonštatovali, že amoniak sa nenachádza na zozname zakázaných látok, ale má podobný účinok ako doping. Bild upozornil aj na skvelú fyzickú pripravenosť ruských hráčov, čo podľa neho taktiež môže mať dopingové pozadie.

Vyjadrenie lekára Bezuglova

Zdôraznil, že lídrom v počte nabehaných kilometrov v priebehu šampionátu je Rus – Roman Zobnin, ktorý za 510 minút odbehal 64 kilometrov (12,4 km na zápas, pozn.). „V priebehu majstrovstiev sveta to nebol prvý pokus západných médií obviniť ruských hráčov z dopingu,“ upozornil web denníka Sport-Express.

K celej záležitosti sa napokon vyjadril aj lekár ruského reprezentačného mužstva Eduard Bezuglov.„Išlo o obyčajný amoniakový alkohol, ktorým sa navlhčí vata a z nej sa to následne vdýchne. Tisícky športovcov to robia, aby sa ´nabudili´. Používa sa už desiatky rokov, a to nielen v športe, ale aj v bežnom živote, napríklad keď niekto stratí vedomie, alebo sa cíti slabý. Po tom, ako človek zacíti zápach amoniaku, sa rýchlo preberie. Kúpiť vatu a amoniak môžete v každej lekárni, nemá to nič spoločné s dopingom,“ skonštatoval Bezuglov.

Viac o téme: Majstrovstvá sveta MS vo futbale 2018: