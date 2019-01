Nemeckí ekonómovia chcú zabrániť tvrdému brexitu a vyzývajú Londýn a Brusel na nové rokovania

MNÍCHOV 16. januára (WebNoviny.sk) – Poprední nemeckí ekonómovia vyzývajú na nové rokovania o podmienkach odchodu Veľkej Británie z Európskej únie. Ich výsledkom má byť lepšia dohoda, ktorá bude prijateľná pre všetky zúčastnené strany, uviedli v stredu predstavitelia mníchovského inštitútu Ifo.

„Tvrdému brexitu s jeho obrovskými nákladmi treba zabrániť. Obe strany by sa mali teraz vrátiť k rokovaciemu stolu a dohodu upraviť tak, aby bola prijateľná pre všetky strany. Čokoľvek iné by bolo neprijateľným politickým zlyhaním,“ uviedol prezident inštitútu Clemens Fuest.

Odmietnutie parlamentu chápe

Gabriel Felbermayr, expert na problematiku zahraničného obchodu v inštitúte Ifo, dodal, že odmietnutie dohody o brexite v dolnej komore britského parlamentu chápe.

„To, že britskí poslanci odmietli dohodu o vystúpení, je úplne pochopiteľné, pretože by to Veľkú Britániu degradovalo na obchodnú kolóniu. Nezískala by obchodnú autonómiu a jej územná integrita by bola spochybniteľná,“ poznamenal Felbermayr.

„Východiskom zo slepej uličky by mohla byť zdokonalená colná únia, v ktorej by mal Londýn svoje slovo, spolu s osobitnými bilaterálnymi zmluvami podľa švajčiarskeho vzoru. Británia si ale musí uvedomiť ekonomickú realitu a hlavné výzvy v obchodných otázkach riešiť spolu s EÚ, nie samostatne. Čo sa týka EÚ, mala by opustiť politický princíp štyroch slobôd a ponúknuť flexibilnejšie možnosti integrácie, (kam nebude patriť) napríklad voľný pohyb osôb. To by tiež (únii) vytvorilo možnosti pre ekonomickú integráciu iných krajín, s ktorými je v súčasnosti nerealistické vytvoriť politickú úniu. Okrem Švajčiarska medzi takéto krajiny patria Turecko, Srbsko, a možno Ukrajina, alebo vo vzdialenej budúcnosti dokonca aj Rusko,“ vysvetlil ekonóm.

Výsledok otvára rôzne scenáre

Dolná komora britského parlamentu v utorok večer výraznou väčšinou hlasov odmietla dohodu medzi britskou vládou a EÚ o vystúpení krajiny z únie. Brexit v podobe, v akej ho s predstaviteľmi EÚ vyjednala britská premiérka Theresa Mayová, odmietlo v kľúčovom hlasovaní v Dolnej snemovni Spojeného kráľovstva 432 poslancov, za ich hlasovalo iba 202.

Výsledok hlasovania otvára rôzne scenáre, od neriadeného brexitu, cez opätovné prerokovanie dohody, až po zopakovanie referenda o vystúpení krajiny z EÚ.

Predseda opozičných labouristov Jeremy Corbyn len niekoľko minút po Mayovej porážke v parlamente požiadal o hlasovanie o vyslovení nedôvery súčasnej vláde. Hlasovanie, ktoré by sa mohlo skončiť aj pádom Mayovej vlády, by sa malo uskutočniť už v stredu.