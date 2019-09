Nemeckí prokurátori zatkli ženu za členstvo v Islamskom štáte, podľa ideológie vychovávala deti

Nemeckí spolkoví prokurátori zatkli ženu obvinenú z členstva v extrémistickej skupine Islamský štát (IS) v Sýrii.

Omaima A., ktorá je nemeckou a tuniskou občiankou, čelí obvineniam z členstva v teroristickej organizácii i obvineniam týkajúcim sa zbraní a vojnových zločinov a tiež porušenia povinností pri starostlivosti o dieťa.

Prokurátori v pondelok oznámili, že obvinená v roku 2015 vycestovala so svojimi tromi maloletými deťmi do sýrskej Rakky, pričom ich vychovávala podľa ideológie Islamského štátu. Jej manžel do Sýrie odišiel už v decembri 2014 a bol tam bojovníkom IS.

Po tom, ako zomrel pri nálete, jej organizácia vyplatila 1 310 dolárov (1 187 eur). Obvinená sa následne vydala za ďalšieho bojovníka, no po vzájomných nezhodách odišla v septembri 2016 aj s deťmi naspäť do Nemecka.