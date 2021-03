Nemecko bude od pasažierov vyžadovať negatívny výsledok testu, bez neho vás do lietadla nepustia

Nemecko bude vyžadovať negatívny výsledok testu na koronavírus od všetkých ľudí, ktorí do krajiny pricestujú zo zahraničia lietadlom. Oznámilo to vo štvrtok nemecké ministerstvo zdravotníctva.

Cestujúci sa budú musieť negatívnym výsledkom testu, nie starším ako 48 hodín, preukázať pred nástupom do lietadla. Ak testovanie odmietnu, letecká spoločnosť ich do Nemecka nevezme. Testy pred leteckou cestou do krajiny budú vyžadovať od tejto nedele do 12. mája.

Doteraz Nemecko vyžadovalo negatívny výsledok testu na koronavírus len od pasažierov prichádzajúcich z regiónov, ktoré Nemecko z epidemického hľadiska považuje za vysoko rizikové.

Všeobecné testovanie sa nebude týkať cestujúcich prichádzajúcich na nemecké územie autom alebo inými dopravnými prostriedkami. Nemecko uplatňuje voči jednotlivým krajinám rôzne pravidlá v závislosti od toho, aké je v nich tempo pribúdania nových infekcií.