Nemecko chce ponúknuť prezidentovi Zelenskému podporu, Ukrajinu tiež vyzýva na ďalšie reformy

BERLÍN 30. mája (WebNoviny.sk) – Nemecko chce ponúknuť novozvolenému ukrajinskému prezidentovi podporu, avšak zároveň vyzýva krajinu sužovanú korupciou na podniknutie ďalších reforiem.

Vo štvrtok to pred odletom do Kyjeva povedal nemecký minister zahraničia Heiko Maas. Spolu s ním do ukrajinskej metropoly mieri aj jeho francúzsky kolega Jean-Yves Le Drian.

Maas zdôraznil, že Nemecko ani Francúzsko neprestanú s Ukrajinou spolupracovať. Ukrajinci podľa jeho slov vkladajú do nového prezidenta Volodymyra Zelenského veľké nádeje a chcú mu „ponúknuť podporu, aby sa tieto nádeje naplnili„. Na to sú však potrebné „ďalšie reformy, predovšetkým v oblasti boja proti korupcii„, poznamenal šéf nemeckej diplomacie.

Zároveň vyjadril nádej, že Zelenského zvolenie oživí snahy o dosiahnutie mieru na východe Ukrajiny. Nemecko a Francúzsko budú v rámci týchto snáh „žiadať konštruktívne príspevky aj zo strany Ruska„, uzavrel Maas.