Nemecko daruje Česku 15 starších tankov Leopard, neskôr by mali Česi nakúpiť najmodernejšie stroje

Nemecko daruje Česku 15 tankov Leopard 2A4. Po rokovaní vlády to oznámil český premiér Petr Fiala.

Ministerka obrany Jana Černochová uviedla, že prvý z tankov by mali dodať do šiestich mesiacov od podpisu zmluvy, ktorú by mali podpísať o niekoľko týždňov. V budúcnosti sa ráta s modernizáciou tankov, informuje spravodajský portál Novinky.cz.

Darom Nemecko oceňuje intenzívnu českú podporu vojenským materiálom pre Ukrajinu, vyjadrila sa tiež ministerka.

Obe krajiny zároveň rokujú o nákupe ďalších až 50 najmodernejších tankov Leopard 2A7+ rôznych modifikácií. Ako povedala Černochová, Česko by ich mohlo kúpiť v nasledujúcich rokoch.