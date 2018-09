Nemecko napriek politickým nezhodám chce, aby sa ekonomika Turecka už ďalej nezhoršovala

BERLÍN 6. septembra (WebNoviny.sk) – Hoci má Nemecko vážne politické nezhody s Tureckom, je stále v jeho strategickom záujme, aby sa ekonomika tejto krajiny už ďalej nezhoršovala.

Turecko pod vedením prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana podľa tamojšej opozície i podľa časti medzinárodného spoločenstva smeruje k diktatúre či aspoň autokratickému režimu na spôsob Ruska.

Ak by však padlo na ekonomické dno, bolo by to podľa Merkelovej pre Európu a svet ešte ďaleko horšie ako dnes.„Nemôžeme všetko vidieť len čiernobielo,“ vyhlásila nemecká kancelárka v štvrtkovom rozhovore pre televíziu RTL.

Hoci má Nemecko s Tureckom mnohé spory, napríklad v súvislosti so zadržiavaním viacerých nemeckých občanov v Turecku, ktoré je podľa Berlína neoprávnené a politicky motivované, zároveň je v jeho záujme, aby sa ekonomická situácia v Turecku už nezhoršovala.

„Naším strategickým záujmom je, aby sa turecká ekonomika zdravo rozvíjala. Ak by sme konali takým spôsobom, ktorý by Turecko oslaboval, to by nebolo v našom záujme,“ povedala Merkelová.