Nemecko neplánuje zmierňovať opatrenia proti šíreniu koronavírusu, bolo by to nezodpovedné

Podľa nemeckého spolkového kabinetu by bolo nezodpovedné už teraz sa zaoberať myšlienkou zmierňovania opatrení, ktoré boli prijaté v záujme zastavenia šírenia nového koronavírusu. Vyhlásil to v pondelok Steffen Seibert, hovorca nemeckej kancelárky Angely Merkelovej.

Podľa neho by podobnými úvahami politici dávali ľuďom len falošnú nádej, keďže zatiaľ nie je vôbec jasné, ako dlho tieto opatrenia budú v skutočnosti musieť zostať v platnosti. Merkelová by podľa Seiberta „bola tou prvou, kto by s potešením oznámil zmiernenie opatrení, ak by to dovoľovali fakty“.

V Nemecku je už týždeň zakázané stretávanie sa ľudí na verejnosti vo väčšom počte ako vo dvojiciach, sú zatvorené školy a väčšina obchodov a prevádzok. V Nemecku malo pozitívne testy na koronavírus už takmer 64-tisíc ľudí, ochoreniu COVID-19 podľahlo 560 osôb.

Nemecko má aspoň zatiaľ v porovnaní s inými krajinami oveľa nižšiu smrtnosť, teda pomer počtu obetí k celkovému počtu nakazených. Vysvetľuje sa to najmä poctivým a rozsiahlym testovaním občanov na koronavírus. Na celom svete na COVID-19 zomrelo už vyše 35-tisíc ľudí, nákazu koronavírusom potvrdili u takmer 738-tisíc osôb.