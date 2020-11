Nemecko chce zákaz lyžiarskeho turizmu v celej Únii, platiť by mal do 10. januára

Nemecká vláda podporuje celoeurópsky zákaz dovoleniek v lyžiarskych strediskách s účinnosťou do 10. januára. Zhodli sa na tom v stredu kancelárka Angela Merkelová a zástupcovia spolkových krajín.

Vláda ďalej vyzvala všetkých obyvateľov, „aby sa zriekli akýchkoľvek nie nevyhnutne potrebných pracovných a súkromných ciest, osobitne turistických ciest aj do zahraničia, okrem iného aj vo vzťahu k lyžiarskej sezóne“.

Taliani zvažujú celoštátny zákaz

„Spolková vláda požiada o vypracovanie usmernení na európskej úrovni, aby do 10. januára nebol povolený lyžiarsky turizmus,“ rozhodol vládny kabinet podľa zdrojov oboznámených so situáciou.

Celoštátny zákaz dovoleniek v lyžiarskych strediskách počas vianočných sviatkov zvažuje Taliansko. Tamojší minister zdravotníctva Roberto Speranza v stredu uviedol, že vzhľadom na pandemickú situáciu bude takýto krok nevyhnutný.

Bývalý taliansky eurokomisár a predseda Európskeho parlamentu (EP) Antonio Tajani vyzýva na celoeurópsku reguláciu prevádzky lyžiarskych stredísk počas Vianoc.

Rakúsko zatváranie odmieta

Tá by mala zabrániť situácii, kedy by Taliani počas sviatkov odchádzali na dovolenky do zahraničia a domov sa vracali bez akejkoľvek kontroly.

Plošné zatvorenie lyžiarskych centier odmieta Rakúsko. Predstaviteľ Európskej komisie k tomu uviedol, že rozhodnutie v tejto oblasti je zvrchovanou vecou členských štátov únie a Brusel do sporov nemôže a nebude zasahovať.