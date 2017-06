Nemecko-talianska fraška z ME do 21 rokov stále rezonuje v mysliach slovenských fanúšikov

BRATISLAVA 30. júna (WebNoviny.sk) – Hoci v posledný júnový večer finálovým duelom Nemecko – Španielsko vyvrcholí európsky futbalový šampionát hráčov do 21 rokov v Poľsku (16. – 30. júna.), v mysliach slovenských priaznivcov stále rezonuje fraška, ktorú v sobotu 24. júna v Krakove predviedli mladí hráči Nemecka a Talianska.

O neférovom prístupe k poslednému zápasu v skupine sa dokonca hovorilo a písalo na najvyššej úrovni. Osobný list prezidentovi UEFA Aleksandrovi Čeferinovi nepísal iba prezident SFZ Ján Kováčik, ale aj predseda vlády SR Robert Fico.

Nemci a Taliani využili herný systém turnaja

O význame a dôležitosti týchto protestov hovoril po návrate slovenskej výpravy generálny sekretár SFZ Jozef Kliment.

“Spomenutý list sme napísali pod tlakom silných emócií, ktoré sme v Poľsku sami na vlastnej koži pocítili, ale aj preto, lebo sme dostávali mnoho mailov, telefonátov, odporúčaní, rád a nápadov, aby sme to nenechali iba tak. Prišlo nám veľa reakcií od verejnosti, fanúšikov a mnohých, ktorí to vnímali ako veľkú krivdu. Boli pohoršení situáciou, ktorá vznikla. Ľudia, ktorí sa na nás pod vplyvom tohto zápasu obracali, hnali svoje rady až úplne do absurdnosti, lebo nás prosili, aby sme vedenie UEFA požiadali o vyradenie oboch tímov z majstrovstiev Európy, čo v podstate nie je vôbec reálne “ uviedol Jozef Kliment na margo nespokojnosti slovenských futbalových fanúšikov.

“My sme však boli v liste triezvejší, Vieme, že herný systém, ktorý bol dopredu daný, sa meniť nebude. Pretože obe mužstvá neporušili pravidlá hry. Iba využili vo svoj prospech herný systém, ktorý bol daný. Kalkulovali tak, aby to obom vyhovovalo. Využili to, čo im bolo umožnené. Náš list sa niesol v tom duchu, aby sa už nič podobne nemohlo stať. Vyzývali sme v ňom prezidenta UEFA, aby sa váhou svojej pozície pričinil o zmenu systému súťaží. Nie iba v tejto vekovej kategórii, ale vo všetkých, kde by takáto možnosť prichádzala do úvahy., Aby sa všetci z toho, čo sa na šampionáte stalo, poučili, aby nikto nemohol zažiť takú morálnu krivdu ako naše mladé družstvo,” vysvetlil Jozef Kliment podstatu protestného listu.

Šéf sekretariátu SFZ sa nebránil ani besede o liste predsedu vlády SR prezidentovi UEFA. “Veľmi sme to vítali, že ho napísal. Mal som možnosť zoznámiť sa s obsahom listu. Bol napísaný naozaj v konštruktívnom duchu. Pán premiér poukázal nie iba na to, čo sa v Poľsku stalo. Boli tam aj vety v tom zmysle, že na Slovensku sa pre futbal veľa urobilo. Bolo by na škodu veci, keby sa ten progres nevyužil. Pán premiér. pozval prezidenta UEFA na návštevu. Celé to bolo naozaj v konštruktívnom duchu. Aj z tohto listu vidieť, že vládni predstavitelia majú záujem o progres nášho športu, čo zvyšuje kredit nášho futbalu vo verejnosti,” konštatoval Jozef Kliment.

Slovensko v roku 2014 zarezal rozhodca

Mladí Taliani svojou neférovosťou zničili postupové plány slovenských rovesníkov aj v októbri 2014, hoci vtedy boli do toho zaangažovaní nepriamo.

Hlavný podiel na vyradení zverencov vtedajšieho trénera výberu SR do 21 rokov Ivana Galáda mal mladý škótsky rozhodca Steven McLean , ktorý najskôr za stavu 1:2 odpískal pokutový kop, potom ho zmenil na rohový kop, hoci po prerušení hry lopta neopustila hraciu plochu. A keď poškodení hráči proti tomu protestovali, dostali kartové tresty.

Slováci dohrávali iba deviati, z lavičky vykázali trénera Ivana Galáda i vedúceho mužstva. Aj vtedy vedenie SFZ napísalo protestný list vtedajšiemu prezidentovi Michelovi Platinimu, ktorého označovali za dobrého priateľa.

Keďže viac ako dva roky sa o spätnej väzbe na tento list prezidenta SFZ Jána Kováčika zo strany UEFA nikdy nehovorilo, agentúru SITA zaujímalo, aký osud stihol tento list, akú odozvu vyvolal medzi funkcionármi UEFA, čo sa v prístupe silných futbalových krajín k ich slabším súperom zmenilo.

“Vtedy to bola chyba rozhodcu. Tak isto sme písali protestný list, hoci sme vedeli, že výsledok tohto zápasu nemohlo už nič,zmeniť. Viem, že rozhodca dostal trest. Určité obdobie nemohol pískať. Stál určitý čas. Ale v súčasnosti už píska. Zobrali to tak, že každý robíme chyby, aj rozhodca je omylný,” objasnil generálny sekretár SFZ.

“Akoby tieto kvalifikácie boli pre nás zakliate. Stále nám do toho niečo príde. Ale veríme, že hráči, ktorí budú teraz hrať o postup na ďalší šampionát, budú už úspešní. Verím, že o dva roky dokážeme, že patríme do svetovej a európskej špičky a pobijeme sa znova o účasť na majstrovstvách Európy a o čo najlepší výsledok na finálovom turnaji,” zdôraznil Jozef Kliment.

Ako badať aj z odpovedí Klimenta, dosah všetkých listov, ktoré Slováci vedeniu UEFA napísali po futbalových fraškách, v ktorých boli hlavnými aktérmi mladí Taliani, doteraz nevyriešil nič.