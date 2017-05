Video: Kanada po tesnej výhre vyradila domáce Nemecko, zápas bol napínavý až do konca

KOLÍN NAD RÝNOM 18. mája (WebNoviny.sk) – Hokejisti Kanady stále majú šancu na zlatý hetrik z majstrovstiev sveta. Obhajcovia prvenstiev z predchádzajúcich dvoch šampionátov sa na MS 2017 prebojovali už do semifinále, vo štvrtkovom štvrťfinále vyradili v Kolíne nad Rýnom Nemcov tesným triumfom 2:1.

Zverencom trénera Marca Sturma sa nepodarilo zopakovať úspech z domácich MS 2010, keď sa kvalifikovali medzi elitné kvarteto a napokon obsadili 4. pozíciu. O prienik do finále budú Kanaďania bojovať v sobotu 20. mája s Rusmi.

Kanada hrala počas celého stretnutia mimoriadne trpezlivo a dočkala hneď v prvej presilovke – Ryan O’Reilly zadovkou spoza bránky našiel Marka Scheifeleho a ten z prvej prestrelil Philippa Grubauera. V druhej časti si zámorský tím starostlivo strážil náskok a súpera prakticky do ničoho nepustil, zverenci Jona Coopera si pritom vytvorili mnoho príležitostí.

V 36. min arbitri neuznali Kanaďanom gól, ale o tri minúty neskôr využil dôraz pred bránkou Jeff Skinner a jeho druhý pokus skončil za Philippom Grubauerom. Nemci mali v druhej tretine iba jeden strelecký pokus do priestoru súperovej bránky a to až v záverečnej minúte. Kanada mala prevahu aj v tretej dvadsaťminútovke, no húževnatí Nemci v 54. min skorigovali gólom Yannica Seidenberga z úniku. V závere si už Kanaďania ustrážili postup, aj keď súper siahol k hre bez brankára.

MS V HOKEJI: ŠTVRŤFINÁLE

Kolín nad Rýnom

Kanada – Nemecko 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)

Góly: 18. Scheifele (R. O’Reilly, Marner), 39. Skinner (Matheson, Scheifele) – 54. Y. Seidenberg (Ehrhoff)

Vylúčení: 4:4 na 2 min, navyše: Wolf (Nem.) 10 min za napadnutie hlavy a krku, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:1, rozhodovali: Hribik (ČR), Stricker (Švaj.) – Ritter (USA), Suominen (Fín.), 16 653 divákov

Zostavy:

Kanada: Pickard – Parayko, Vlasic, Demers, De Haan, Morrissey, Matheson, Ch. Lee – MacKinnon, Skinner, Scheifele – Simmonds, C. Giroux, R. O’Reilly – Duchene, Couturier, Killorn – B. Schenn, Konecny, Marner – Point

Nemecko: Grubauer – Reul, Ehrhoff, D. Seidenberg, Müller, Abeltshauser, Hördler, Krueger – Kink, Y. Seidenberg, Kahun – Draisaitl, Reimer, Ehliz – Macek, Plachta, Hager – Schütz, Wolf, Tiffels – Fauser