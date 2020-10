Nemecký časopis Computer Bild oceňoval internetové obchody, je medzi nimi aj slovenský Dedoles

Slovenská firma Dedoles získala ocenenie „Trend Shop 2021“ od popredného nemeckého IT spotrebiteľského magazínu Computer Bild. Tento rok sa vyberalo spomedzi 10 000 nemecky hovoriacich e-shopov a certifikát bol udelený 750 skokanom roka.

Konkurencia v internetovom obchode je obrovská. Len v Nemecku súťaží o priazeň zákazníkov viac ako 100 000 internetových obchodov. Je veľmi ťažké vystrčiť sa z davu a prilákať nových zákazníkov. Preto nemecký časopis Computer Bild spolu s renomovaným inštitútom pre výskum trhu Statista identifikoval on-line obchody, ktorých prístup a predaj vzrástol najviac v posledných dvoch rokoch a 750 z nich udelil titul Trend Shop 2021.

Celkovo bolo súčasťou testovacieho poľa viac ako 10 000 e-shopov v nemeckom jazyku. Predajcovia boli rozdelení do ôsmych kategórií, aby sa ľudia mohli ľahšie zorientovať. Hodnotiacimi kritériami bol obrat, počet návštevníkov a technická kvalita e-shopu. Dedoles bol zaradený do kategórie Móda a doplnky. Okrem zvýšených tržieb v období od 1. júna 2018 do 31. mája 2020 vyzdvihol pri Dedolese Computer Bild aj nárast počtu návštevníkov e-shopu a jeho technickú kvalitu. „Toto ocenenie nás potešilo. Zvyčajne je to naopak, nemecké spoločnosti vstupujú na náš trh. Je skvelé, že tentokrát expandujeme my do Nemecka,“ hovorí Jaro Chrapko, CEO a majiteľ Dedoles.

V Dedolese plánujú aktivity v Nemecku aj naďalej rozvíjať, nakoľko pre nich predstavuje strategicky významný trh. V septembri 2020 tam dosiahla značka v medziročnom porovnaní nárast tržieb až o 685 %. „Nemecko je momentálne popri Slovensku a Česku náš najväčší trh. Máme tam už približne 200 000 zákazníkov,“ dodáva Jaro Chrapko.

Viac informácií a rebríček ocenených e-shopov si môžete pozrieť tu: https://www.computerbild.de/trendshops/

