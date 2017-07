Jan Ullrich zakúsil Tour de France z pohľadu fanúšika: Absolútne fantastické, hovorí

LIÉGE 4. júla (WebNoviny.sk) – Jediného nemeckého víťaza cyklistickej Tour de France Jana Ullricha nepozvali organizátori na sobotňajší Grand Départ do Düsseldorfu, šampión z roku 1997 si však naživo nenechal ujsť slávne preteky.

Ullrich sa ako obyčajný fanúšik postavil k trati v mestečku Korschenbroich, kadiaľ prechádzala trasa nedeľňajšej 2. etapy z Düsseldorfu do Liége. Komentoval to týmito slovami: “Bolo to absolútne fantastické, cítim vzrušenie.”

Organizátori zo spoločnosti ASO nechceli mať Ullricha na slávnostnom pódiu pre pozvaných v Düsseldorfe, lebo odmietli ľuďom pripomínať jeho dopingovú minulosť.

“Nebojte sa, viem s tým žiť, že ma nepozvali,” uviedol 43-ročný Jan Ullrich pre denník Bild a pokračoval: “Aj keby ma niekto pozval, nešiel by som, lebo som chcel byť s dcérou v deň jej 14. narodenín.”

Očakával záujem fanúšikov

K obrovskému záujmu fanúšikov na územi Nemecka o Tour de France Ullrich poznamenal: “Ja som to vedel dopredu, že nastane obrovský fanúšikovský záujem. Už dávno som hovoril, vráťte Tour do Nemecka. Fanúšikovia si to zaslúžia. Som rád, že som ten entuziazmus mohol čiastočne aj sám precítiť.”

Jan Ullrich v roku 1996 obsadil na Tour de France druhé miesto a o rok neskôr už najslávnejšie preteky celkovo ovládol.

V roku 1998 pridal ďalšiu druhú priečku v konečnom poradí, čo zopakoval neskôr aj v rokoch 2000, 2001 a 2003. Vtedy skončil zakaždým za Lanceom Armstrongom, ktorému po jeho verejnej dopingovej spovedi odobrali všetkých 7 titulov z Tour de France.

Klient (ne)slávneho doktora

Ullrich, ktorý je aj olympijským víťazom zo Sydney 2000 či dvojnásobným majstrom sveta v časovke, sa neskôr stal klientom neslávne známeho španielskeho lekára Eufemiana Fuentesa, ktorý bežne ordinoval športovcom zakázané látky.

V roku 2006 sa deň pred začiatkom Tour de France nútene musel vzdať účasti a do pretekárskeho sedla bicykla sa už nevrátil. Kariéru oficiálne ukončil vyhlásením na tlačovej konferencii 26. februára 2007.