Nemecký novinár nepôjde na MS v Rusku, pre odhalenie dopingu mu vraj hrozí nebezpečenstvo

MOSKVA 14. júna (WebNoviny.sk) – Nemecký novinár Hajo Seppelt, ktorý sa podieľal na odhalení štátom organizovaného dopingu v Rusku, síce dostal možnosť zúčastniť sa na majstrovstvách sveta, no napokon do Ruska nepocestuje.

Pôvodne, reportér ARD nedostal víza, no po intervencii Medzinárodnej futbalovej federácie a nemeckej diplomacie mu ruské úrady povolili vstup do krajiny. Tento krok mu však vyhovorili nemecké tajné služby, ktoré ho upozornili, že v Rusku by mu okrem zatknutia reálne hrozil aj atentát.

Seppelt pri svojej reportáži spolupracoval s Grigorijom Rodčenkovom – bývalým riaditeľom moskovského laboratória, v ktorom sa manipulovalo so vzorkami ruských športovcov na zimných olympijských hrách 2014 v Soči. Ten sa skrýva v USA pod ochranou federálnej vlády. Informoval o tom web nemeckého periodika Focus.

Vo štvrtok, iba pár hodín pred začiatkom MS, po 30 dňoch z väzenia prepustili opozičného lídra Alexeja Navaľného. Za mrežami sa ocitol za organizáciu nepovolených protestných zhromaždení proti prezidentovi Vladimirovi Putinovi pred jeho májovou inauguráciou do ďalšieho funkčného obdobia. Úvodný zápas na MS začne od 17.00 h SELČ medzi domácim Ruskom a Saudskou Arábiou v moskovských Lužnikách.