Nemecký prezident Steinmeier sa ospravedlnil Grécku za hrôzy 2. svetovej vojny

ATÉNY 11. októbra (WebNoviny.sk) – Nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier, ktorý je na návšteve Grécka, sa vo štvrtok v Aténach ospravedlnil občanom tejto krajiny za hrôzy 2. svetovej vojny, ktoré napáchali nemeckí nacisti. Nemecko podľa Steinmeiera „stále nesie morálnu aj politickú vinu“ za napáchané zločiny.

Nemecký prezident vo štvrtok navštívil bývalý nacistický koncentračný tábor na predmestí Atén a následne sa v gréckej metropole stretol s najvyššími predstaviteľmi Grécka.

Atény nedávno signalizovali, že chcú opätovne požiadať Nemecko o vyplatenie ďalších vojnových reparácií. O tejto otázke by mal rokovať grécky parlament koncom tohto roka. Parlamentná komisia poverená úlohou preskúmať možnosť vojnových reparácií v roku 2016 dospela k zisteniu, že Nemecko by malo Grécku vyplatiť ešte 270 miliárd eur. Nemecko to odmieta a argumentuje, že otázka vojnových reparácií už bola uzatvorená.