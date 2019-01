Nemecký trh je pre slovenských farmárov náročný, podľa Matečnej sa však dokážu presadiť

BERLÍN 18. januára (WebNoviny.sk) – Ak sa slovenskí potravinári zamerajú na kvalitu a produkty s vyššou pridanou hodnotou na úkor kvantity, dokážu sa presadiť na náročnom nemeckom trhu s potravinami.

O slovenské potravinárske výrobky je totiž v Nemecku záujem, no objemom dodaných potravín sa naši potravinári nedokážu vyrovnať nemeckým požiadavkám. Konštatovala to v piatok vicepremiérka a ministerka pôdohospodárstva SR Gabriela Matečná na agropotravinárskom veľtrhu Grüne Woche v Berlíne.

Odkázaní robiť kvalitu

„Nemecko je velikánsky ekonomický trh a Slovensko je naopak krajina, kde sme ako producenti odkázaní robiť kvalitu. Potravinársky sektor to je jeden veľký priemysel. Všade, kde chodíme po veľtrhoch, tie objemy potravinárskych produktov sú obrovské. Slovensko ale musí preraziť kvalitou, čerstvosťou a musíme naše produkty dostať do výnimočných butikových obchodov, aby sme sa presadili. V objeme nie sme schopní konkurovať požiadavkám nemeckého trhu. Tu sa presadíme iba kvalitou a exkluzívnymi výrobkami,“ uviedla v Berlíne Gabriela Matečná.

Nemecký potravinársky trh má podľa ministerky pôdohospodárstva SR záujem o slovenské produkty, no požiadavky tohto trhu na objem dodávaných potravín nie sú v možnostiach väčšiny slovenských potravinárov.

„Po mojich konzultáciách s majiteľmi slovenských potravinárskych firiem môžem konštatovať, že aj keď ich nemecký trh chcel, neboli vo veľkej miere schopní dodávať potraviny v takom objeme, ako si to Nemci pýtali. Preto sa slovenskí producenti potravín musia sústrediť na menších exkluzívnych partnerov. V prémiových veciach vieme kvalitu zaručiť. Slovenskí vinári ukazujú ostatným našim potravinárom v tomto smere, aká je cesta. Robia v malých, no kvalitných objemoch, a to až tak, že sa dokázali svojou kvalitou presadiť do najlepších reštaurácií sveta,“ uviedla Matečná.

Ocenili spišské pirohy aj pivo

Nemeckí spotrebitelia sa podľa Gabriely Matečnej pristavili pri slovenskom stánku na veľtrhu Grüne Woche hneď po jeho otvorení. „Predsa nie sme si s Nemeckom až také vzdialené krajiny geograficky ani stravovaním. Nemci ocenili či už naše spišské pirohy alebo pivo. Dokonca saský minister pôdohospodárstva sa na spišské pirohy pýtal, v akej forme a množstve by sme ich vedeli do Nemecka dodávať,“ povedala na margo záujmu o slovenské potraviny na veľtrhu Matečná.

Veľvyslanec SR v Berlíne Peter Lizák ocenil účasť Slovenska na veľtrhu. „Veľmi oceňujem, že sa SR po druhýkrát po sebe po dlhej odmlke predstavuje na Grüne Woche. Je to dôležité pre firmy, ktoré sa tu prezentujú, a rovnako tak aj pre prezentáciu krajiny, ktorá hrá rozhodujúcu úlohu. Našu potravinársku kvalitu musíme v krajine ako Nemecko prezentovať. Pred niekoľkými dňami sme urobili prezentáciu pre nemecké obchodné siete o slovenských potravinách. Toto je spôsob ako sa slovenské potraviny môžu dostať na nemecký trh. Nemecko je pre Slovensko kľúčový obchodný partner. Náš spoločný ročný obchodný obrat je okolo 27 miliárd eur. Sme jedna z mála krajín, ktorá má s Nemeckom kladnú celkovú obchodnú bilanciu,“ konštatoval Lizák.

Do Nemecka exportujú menej

Čo sa týka agropotravinárskeho obchodu, Slovensko exportuje do Nemecka podľa agrorezortu výrazne menej agropotravinárskych výrobkov v porovnaní s objemom, ktorý sa do SR dováža z nemeckého trhu. Podľa zatiaľ dostupných štatistických údajov SR za január až október 2018 dosiahla s Nemeckom pasívne saldo agrárneho obchodu v hodnote 339 miliónov eur.

Svetový veľtrh poľnohospodárstva, potravinárstva a záhradníctva Internationale Grüne Woche sa koná od roku 1926. Podujatie je prístupné pre odbornú aj laickú verejnosť, pričom ročne pritiahne približne 400 tisíc návštevníkov. Na výstavnej ploche 115 000 metrov štvorcových sústreďuje viac ako 1 700 vystavovateľov, jeho súčasťou sú národné expozície výrobcov, dodávateľov a obchodníkov z celého sveta.

Sprievodným podujatím je kongres Global Forum for Food and Agriculture (GFFA), na ktorom sa každoročne zúčastňujú ministri pôdohospodárstva z celého sveta. Veľtrh potrvá od 18. do 27. januára 2019.