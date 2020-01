Nemka Herrmannová v Pokljuke deklasovala súperky, Paulína Fialková netrafila päť terčov

Víťazkou druhých vytrvalostných pretekov vo Svetovom pohári 2019/2020 v biatlone sa stala Nemka Denise Herrmannová.

V slovinskej Pokljuke dosiahla vďaka čistej streľbe a kvalitnému bežeckému výkonu čas 41:33,4 min a tešila sa z piateho individuálneho triumfu v rámci SP. Slovenským reprezentantkám preteky nevyšli podľa ich predstáv. Najlepší výsledok síce podľa očakávaní dosiahla Paulína Fialková, ale päť chýb na strelnici ju odsunuli iba na konečné 47. miesto.

Tridsaťjedenročná Nemka Herrmannová nedala konkurencii šancu a triumfovala s takmer minútovým náskokom pre druhou Švédkou Hannou Öbergovou, ktorá spravila jednu chybu na strelnici. Poradie na stupňoch víťaziek doplnila Francúzka Anais Bescondová, ktorá na štvrtú priečku odsunula Talianku Lisu Vittozziovú.

Líderka Svetového pohára bol osemnásta

V cieli nemohla byť spokojná líderka Svetového pohára Tiril Eckhoffová, ktorá po troch streleckých omyloch skončila na 18. pozícii. Paulína Fialková nenaviazala na dobré výkony z Ruhpoldingu. Nevyvarovala sa piatich zaváhaniam na strelnici, a tak nemohla pomýšľať na popredné priečky.

„Svet sa nezrúti, aj keď to bolo z mojej strany pokazené preteky. Mrzí ma to, ale môžem si za to jedine sama. Neviem, čo sa mohlo stať. Snažila som sa neuponáhľať výstrely a ani sa neblázniť na trati. Dnes som nikoho nepotešila. Tieto náročné trate mne zrovna nesedia. Už pred štartom som sa necítila dobre. Nezostáva mi nič iné, iba zabudnúť a koncentrovať sa na ďalšie súťaže. Nie je každý deň nedeľa,“ povedala v rozhovore pre RTVS Paulína Fialková.

Ivonu Fialkovú mrzela druhá „ležka“

Ivona Fialková rovnako ako jej sestra netrafila štvrtinu z 20 terčov a obsadila 54. miesto.

„Je to smutné, máme za sebou dlhé a náročné preteky, ktoré sa skladajú z viacerých častí. Keď všetky vyjdú s výnimkou jednej, ktorá to pokazí, tak to nahnevá. Jedna nevydarená položka ma odsunula od pekného výsledku. Bežecky to bolo celkom dobré. Na trati som sa cítila lepšie. Škoda druhej ´ležky´, ´stojky´ som mala vyrovnanejšie,“ poznamenala pre RTVS Ivona Fialková.

Najlepší strelecký výkon spomedzi Sloveniek predviedla Veronika Machyniaková, ale napokon finišovala na 70. pozícii s mankom viac než ôsmich minút. Terézia Poliaková začala síce nulou pri streľbe v ľahu, ale v ďalšom priebehu spravila tri chyby a v cieli ju klasifikovali na 75. stupienku.