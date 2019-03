Nemocnica v Nových Zámkoch otvorila štyri nové ambulancie, plánuje aj zriadenie rodinných izieb

BRATISLAVA 19. marca (WebNoviny.sk) – Vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou v Nových Zámkoch v utorok otvorili nový ambulantný trakt dermatovenerologického oddelenia. Nemocnica o tom informovala v tlačovej správe.

Ekonomická riaditeľka nemocnice Ľubica Bartošová uviedla, že ide „o veľké oddelenie, kde je doposiaľ 34 lôžok, čo je dostatočné množstvo a hospitalizácia pacienta sa preto zbytočne neodkladá. Pri dostatku personálu nemá či už dospelý alebo detský pacient pocit, že sa nemá o neho kto postarať.“ Súčasťou oddelenia je i hotelovo vybavená nadštandardná izba.

Chcú zriadiť aj rodinné izby

Tento rok plánuje nemocnica zriadiť aj dve rodinné izby (rodič a dieťa na jednej komfortne vybavenej izbe), aby sa minimalizoval stres dieťaťa z hospitalizácie a rodič vedel v prípade potreby v izbe aj pracovať.

„Dermatovenerologická klinika pod vedením prednostu Petra Kozuba sa venuje všetkým diagnózam. Využívajú sa najnovšie terapeutické postupy. Pokiaľ pacienta nevieme dodiagnostikovať počas hospitalizácie, nechávame si ho v našej ambulantnej starostlivosti, až kým ho diagnosticky či terapeuticky nedoriešime,“ uviedol medicínsky riaditeľ Zoltán Danczi a potvrdil úmysel a podporu kliniky, aby sa stala najprofesionálnejšou klinikou na Slovensku.

Pacienti uvedú dôvod návštevy v systéme

V štyroch moderne vybavených a zariadených ambulanciách budú mať pacienti podľa tlačovej správy k dispozícii nielen profesionálny prístup lekárov a sestier, najmodernejšie vybavenie, ale i pohodlné klimatizované čakárne.

V dvoch všeobecných ambulanciách nie je potrebné odporúčanie iného lekára. Klienti môžu kedykoľvek prísť a sú vyšetrení v daný deň. Po príchode sa pacient zaregistruje v evidenčnom elektronickom systéme a personál o ňom okamžite vie.

Lekár a personál rovnako vie aj o dôvode, prečo prišiel a ako dlho pacient v čakárni čaká. Čakacia doba je v poobedňajších hodinách spravidla do 30 minút a v čase najväčšieho náporu pacientov ráno maximálne do dvoch hodín. Tieto dve ambulancie sú zároveň tzv. „triediace“ a ak treba, pacient sa presúva do špecializovanej ambulancie.

Objednávanie pacientov

Medzi novovybudované špecializované ambulancie patrí alopetická ambulancia, ambulancia bulóznych dermatóz, ambulancia autoimunitných ochorení, ambulancia liečby chronických rán, ambulancia biologickej liečby a ambulancia klinických štúdií .

„V špecializovanej ambulancii sa pacienti objednávajú na presný čas – tieto ambulancie tak časovo odbremenia všeobecné ambulancie. Nakoľko sú títo pacienti väčšinou v dispenzárnej starostlivosti, potrebujú časté kontroly. Preto uvítajú, keď nemusia každý mesiac niekoľko hodín čakať v čakárni, ale vďaka objednaniu na presný čas si vedia svoj deň lepšie naplánovať,“ vysvetlil proces objednávania prednosta kliniky Peter Kozub.

Pacient špecializovanej ambulancie má možnosť volať nielen na pevnú linku, ale aj na služobný mobil. Taktiež môže písať alebo posielať výsledky vyšetrení na služobný e-mail.