Nemocnice v Trebišove a v Topoľčanoch prijali pre nedostupné pohotovosti výnimočné opatrenia

BRATISLAVA 30. júna (WebNoviny.sk) – V súvislosti s novým systémom Ambulantnej pohotovostnej starostlivosti (APS) bola sieť nemocníc Svet zdravia nútená v dvoch prípadoch prijať výnimočné opatrenia.

Výnimočné opatrenia v súvislosti s nedostupnými pohotovosťami sa týkajú sa nemocníc v Trebišove (Košický kraj) a v Topoľčanoch (Nitriansky kraj). Ako ďalej agentúru SITA informoval hovorca Sveta zdravia Tomáš Kráľ, „v Trebišove bolo jasné až v stredu tohto týždňa, že pohotovostnú službu nebude mať kto pre pacientov tohto okresu zabezpečiť. V Topoľčanoch je situácia okolo pohotovosti pre dospelých ešte zložitejšia. Nemocnica dostala informáciu o nezabezpečení tejto ambulancie až tento piatok pred obedom.“

Podarilo sa im takmer nemožné

V Trebišove, kde by pravdepodobne nastal kolaps na urgentnom príjme, nemocnica z vlastnej iniciatívy od nedeľného rána (1. júla) posilňuje službu o dve ambulancie, jednu pre dospelých a jednu pre deti a dorast. Tie budú dočasne suplovať chýbajúcu pohotovosť APS. Obe budú plne funkčné v predpísaných časoch, a to počas pracovných dní od 16:00 do 22:00 a cez víkendy od 7:00 do 22:00. Ambulancie sa nachádzajú sa v priestoroch nemocnice.

„Podarilo sa nám takmer nemožné. Za štyri dni sme v spolupráci so všeobecnými lekármi zabezpečili funkčné provizórne riešenie. Našich pacientov sme nechceli nechať napospas osudu a ohroziť kapacitu nášho urgentného príjmu pre neodkladné prípady,” cituje tlačová správa Juraja Bazára, riaditeľa nemocnice Svet zdravia Trebišov.

Nemocnica v Topoľčanoch odporúča urgentný príjem

V Topoľčanoch je nová ambulancia APS pre deti a dorast plnohodnotne zabezpečená nemocnicou. Situácia okolo pohotovosti pre dospelých je zložitejšia. Dôvodom je, že doterajšia ambulancia lekárskej služby prvej pomoci (LSPP) pre dospelých v priestoroch mestskej polikliniky nepokračuje v obnovenej prevádzke. Nemocnica preto odporúča pacientom s neodkladnými zdravotnými problémami ísť priamo na urgentný príjem, ktorý funguje nepretržite.

Nemocnica dostala informáciu o nezabezpečení ambulancie LSPP pre dospelých až v piatok 29. júna pred obedom. Podľa hovorcu Sveta zdravia, okamžite začala pripravovať opatrenia na posilnenie svojho urgentného príjmu, aby dokázala zvládnuť oveľa väčší nápor ako doteraz. „Posilnili sme personálne zabezpečenie, zásoby liekov a zdravotníckeho materiálu. Veríme, že napriek nepredvídateľnej situácii nemocnica obstojí a pacienti nebudú ohrození,” objasnil v tlačovej správe Viktor Dudáš, riaditeľ nemocnice Svet zdravia Topoľčany.

V súvislosti so situáciou je generálny riaditeľ siete ProCare a Svet zdravia Vladimír Dvorový nespokojný s tým, že niektoré z ich nemocníc „neboli zo strany ministerstva zdravotníctva do poslednej chvíle dostatočne oboznámené s aktuálnou situáciou zabezpečenia nových pohotovostí,“ dodáva sa v tlačovej správe.