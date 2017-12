Nemocniciam Slovenska sa nepozdáva novela o neziskovkách, prezidentovi Kiskovi poslali výzvu

BRATISLAVA 20. decembra (WebNoviny.sk) – Asociácii nemocníc Slovenska (ANS) sa nepozdáva schválená poslanecká novela zákona o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby.

Ako uviedla v stanovisku, Národná rada SR prijala legislatívnu úpravu bez pripomienkového konania a širšej diskusie s odbornou verejnosťou a dotknutými subjektami.

„Časť novely zákona, konkrétne článok II neprimerane zasahuje do činnosti neziskových organizácií poskytujúcich verejno-prospešné služby,“ zdôvodnila asociácia. ANS požiadala prezidenta SR Andreja Kisku o nepodpísanie novely zákona a jeho vrátenie na nové prerokovanie do parlamentu.

Novela z pera Zelníka a Bastrnáka

Parlament schválil v decembri novelu zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, ktorú predložili koaliční poslanci Štefan Zelník (SNS) a Tibor Bastrnák (Most-Híd).

„Zámerom tohto zákona bolo pomôcť neziskovým organizáciám, ktoré majú v predmete činnosti zdravotnú starostlivosť. Vieme dobre, že keď sa neziskové organizácie zakladali, štát do toho vkladal majetok, a to hnuteľný a nehnuteľný. Tento majetok je podľa súčasnej legislatívy prioritným majetkom a nie je možné s ním nakladať,“ povedal v pléne predkladateľ Zelník.

Priestory, ktoré sa môžu ešte využiť

Ako pokračoval poslanec, v prípade nehnuteľného majetku existujú budovy, priestory, ktoré neziskové organizácie nedokážu využiť.

„Majú voľné priestory, odišli lekári, je tam voľná ambulancia, ale vzhľadom k tomu, že prioritný majetok podlieha veľmi prísnym legislatívnym pravidlám a nie je možné tento majetok prenajať, preto vychádzame v ústrety týmto zariadeniam, aby za veľmi prísnych podmienok, to je na maximálne päť rokov mohli tento majetok prenajať so súhlasom dvoch tretín správnej rady, so súhlasom zakladateľov,“ vysvetlil.

Dôležitou úpravou podľa Zelníka je aj to, že nezisková organizácia nezanikne hneď vtedy, ak si nesplní povinnosť odovzdať výročnú správu.