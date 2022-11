Pri ruskom útoku na pôrodnicu zahynul novorodenec, Zelenskyj hovorí o terore páchanom na civilistoch

Pri ruskom útoku, ktorý v noci zasiahol pôrodnicu v Zaporožžskej oblasti na juhu Ukrajiny, zahynul novorodenec. Informuje o tom spravodajský portál CNN s odvolaním sa na šéfa tamojšej vojenskej administratívy Oleksandra Starucha.

Staruch v stredu prostredníctvom komunikačnej platformy Telegram oznámil, že ruské sily „odpálili veľké rakety na malú pôrodnicu vo vilňanskej nemocnici“ v meste Vilňansk.

Ukrajinská záchranná služba neskôr oznámila, že z trosiek nemocnice, ktorú zničil ruský útok, zachránili matku novorodenca. Žena podľa nich tesne pred útokom porodila a zachrániť sa podarilo aj lekára, ktorý bol s ňou. Podľa predbežných informácií by už pod troskami nemal byť nikto ďalší.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj útok na pôrodnicu odsúdil s tým, že „teroristický štát pokračuje v boji proti civilistom a civilným objektom“. „Nepriateľ sa opäť raz rozhodol pokúsiť dosiahnuť terorom a vraždením to, čo sa mu nepodarilo dosiahnuť za deväť mesiacov a ani to nedokáže dosiahnuť. Miesto toho bude čeliť spravodlivosti za všetko zlo, ktoré priniesol do našej krajiny,“ vyjadril sa Zelenskyj.