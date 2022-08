Nemôžeme za to, že sa celý národ hanbí za vašu vládu, reaguje Smer na slová Korčoka

Vážený pán minister, v tejto krajine sa niekto zbláznil, ale nie sme to my. Prihovorila sa strana Smer-SD v statuse na sociálnej sieti Facebook šéfovi rezortu diplomacie Ivanovi Korčokovi.

„Zakázať účasť verejnosti na oficiálnych oslavách SNP a nepozvať veľvyslancov Ruskej federácie a Bieloruska je prejavom historického bezvedomia a hlbokej neúcty k občianskemu charakteru SNP a desaťtisícom obetí z radov partizánov a vojakov Červenej armády, ktorí padli na území SR v boji proti fašizmu a pri oslobodzovaní Slovenska,“ píše Smer-SD.

To, čo predviedli Korčok, prezidentka Zuzana Čaputová a ďalší ústavní činitelia v Banskej Bystrici pod ochranou policajtov, ostreľovačov aj kilometrov bariér sa podľa Smeru-SD zapíše do moderných dejín Slovenska tými najsmutnejšími písmenami a neospravedlní ich žiaden dôvod, ani ten najprimitívnejší, ktorým bol strach z priameho kontaktu s ľuďmi. „Pán Korčok, Smer-SD nemôže za to, že sa celý národ hanbí za vašu vládu,“ uviedla strana.